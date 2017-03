Jhon Edison Mosquera: "Ganar la liga es lo que todos queremos"

Foto: VAVEL Colombia

Jhon Edison Mosquera inició el 2017 como titular en Atlético Nacional, tal vez por la ausencia de Andrés Ibargüen por lesión, sin embargo en los últimos partidos no ha visto casi minutos. Con el parate que hay en Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, los verdes tendrán una semana para recuperar jugadores y aceitar el nivel de juego.

Para Mosquera está semana sirve mucho. "El equipo está trabajando bien, todo motivados, con ganas de hacer las cosas bien y de ganar la liga que es lo que todos queremos". Se explayó y dijo que hay que trabajar el retroceso. "No nos pueden agarrar de contra como sucedió ante Barcelona, así que hay que pulir esas cosas".

El mes de abril será muy cargado de juegos (nueve) tanto en el torneo local como en la Copa Conmebol Libertadores. Sobre esto Mosquera opinó: "Los partidos de Libertadores son muy importante para nosotros porque los rivales se automotivan y nos quieren ganar y pasar por encima porque somos el actual campeón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, no relajarnos porque nos puede pasar factura".

Con la cantidad de partidos, se espera que el equipo dirigido por Reinaldo Rueda sufra rotaciones y todos los jugadores deben estar preparados para actuar en cualquier momento. "Las decisiones de jugar las toma Rueda, independientemente yo tengo que seguir trabajando juegue o no juegue. El profe le gusta mucho las rotaciones, no me puedo quejar, estoy trabajando bien y cuando me den la oportunidad toca aprovecharla".

"Aquí hay que estar a punto, cuando el profe lo requiera, hacer lo mejor posible". El gol que el nacido en Valle del Cauca marcó en la derrota 3-1 ante Barcelona ilusionó mucho al extremo para seguir con esa racha positiva. "Gracias a Juan Pablo (Ángel) que está trabajando con nosotros el tema de la definición, que es lo que nos faltó en algunos partidos, por ejemplo contra el Deportes Tolima".

Completó explicando el trabajo que hace Ángel con los delanteros. "Juan Pablo es un sabio, hay que hacerle caso. Trabajamos el control, cuando uno este en el área definir lo más tranquilo posible, buscar los palos y no meter el bombazo".

Para finalizar, también tuvo palabras para los compromisos de la Selección Colombia ante Bolivia en Barranquilla y ante Ecuador en Quito. "Creo que aquí tenemos que ganar porque Bolivia no juega a nada y hay jugadores con mucha calidad en Colombia y Ecuador es un rival difícil, pero Colombia puede sacar un buen resultado allá".