Cristian Dájome: "el fútbol de uno habla por sí solo"

Google Plus

Cristian Dájome: "Todos los compañeros estamos mentalizados con la Libertadores" | Foto: VAVEL Colombia - Juan C. Álvarez

Después de la victoria 'verdolaga' (3-1) sobre el DIM, los jugadores aprovecharon sus días de descanso para recargar energías y seguir preparándose para los retos deportivos venideros: "fueron importantes los días que nos dieron para seguir con la misma senda, creo que estamos trabajando muy bien, el grupo está excelente y creo que hay que cuidarse mucho" comentó el bogotano, Cristian Dájome.

Asimismo consideró que estos días de descanso son beneficiosos para enfocarse en los objetivos trazados por la institución: "hoy comenzamos con toda la actitud. Todos los compañeros estamos mentalizados con la Libertadores, para empezar a sumar en la tabla".

El mes de abril trae consigo una carga deportivo bastante exigente para los 'verdes', disputará nueve partidos, siete por Liga Águila y dos por Copa Libertadores.

Sobre los aspectos a mejorar del plantel para afrontar esta seguidilla de cotejos, Dájome, dio sus impresiones: "al equipo lo veo muy bien; por momentos, de pronto, perdemos mucho el balón, pero el orden no se ha perdido".

Sobre su rendimiento individual

Últimamente el jugador ha tenido más minutos y ha sabido dar rédito a la confianza que Rueda y Redín le han dado. Dájome, ve como una gran oportunidad el intenso calendario 'verdolaga' en abril, sabe que a más partidos, más chances de tener minutos y así poder consolidarse en el equipo titular.

"Estoy muy juicioso, estoy trabajando. A veces me quedo 20 minuticos cuando siento que me falta algo y lo mejoro. Eso me ha fortalecido mucho, se ha visto reflejado en los partidos y el 'profe' también se ha dado cuenta. A seguir creciendo como persona y como jugador" explicó Cristian Dájome.

En la fecha de la Liga, anterior al clásico paisa, el extremo 'verdolaga' se despachó con dos goles ante los 'petroleros' sobre ello el jugador sostuvo: "si un delantero no hace gol, no lo ve nadie. En eso he enfatizado yo, en buscar el área, en hacer más goles. Eso lo hace valer más como jugador".

Asimimo, fue autocrítico y consideró que se encuentra en un mejor nivel comparado al que mostró la temporada pasada: "estoy en mi punto, he mejorado muchísimo. Después de que yo esté haciendo goles, que esté cerquita del área rival van a ver a un Cristian Dájome diferente. Estoy preparado para lo que se venga"

Integrar una plantilla tan competitiva, como la de Atlético Nacional, resulta un poco más complejo resaltar y consolidarse titular, Dájome consideró positivo el tener varios compañeros que disputan un puesto en el equipo titular: "Es importante que el que entre haga las cosas bien. Hay una buena y sana competencia. Es importante que los de arriba estemos marcando".

Finalmente recalcó en su intención de seguir en continuo mejoramiento, poder aportar mucho más al ataque 'verdolaga' y demostrar sus capacidades dentro del campo de juego, termiando la entrevista concluyó con esta frase: "el fútbol de uno habla por sí solo".