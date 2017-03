Juan Pablo Nieto: "aquí lo importante es que Nacional esté de líder"

Juan Pablo Nieto: "en siete días tenemos tres partidos, con un viaje a Brasil" | Foto: VAVEL Colombia

Atlético Nacional, inicia el miércoles frente a los 'cardenales' una seguidilla de compromisos bastante intensa. Liga Águila, Copa Conmebol Bridgestone Libertadores y Recopa Sudamericana son las competencias a las que tendrá que hacer frente.

Debido a la cantidad de juegos en un lapso relativamente corto, el estratega 'verde' tendrá que disponer de todo su plantel para rotar y oxigenar el equipo a través de los partidos: "en siete días tenemos tres partidos, con un viaje a Brasil. Es una experiencia que ya vivimos el año pasado, ahí es donde se ve como nos hemos cuidado y preparado para estos retos" comentó Juan Pablo Nieto.

El volante 'verdolaga' encuentra en esta situación una oportunidad para adquirir protagonismo y minutos en el terreno de juego: "Los que no hemos jugado mucho vamos a tener la oportunidad. Con la misma responsabilidad de todos, aquí lo importante es que Nacional esté de líder, hay muchos jugadores de jerarquía y al que le toque tiene que responder" sostuvo Nieto.

Sobre su rendimiento

Para infortunio del jugador y del plantel, las lesiones han perseguido al volante pereirano. Esto ha sido un obstáculo en su pretensión de conseguir su más alto rendimiento, asimismo, al momento de consolidarse en el equipo titular de Atlético Nacional.

"Venía muy bien en el segundo semestre del año pasado, muy motivado y venía con esa mentalidad para este año. Lastimosamente tuve una lesión en la pretemporada, en este último tiempo he venido retomando el fútbol" comentó Juan Pablo.

Sin embargo, dejó un mensaje de tranquilidad para los medios y la afición 'verdolaga': "Paré 15 o 20 días de entrenar y la verdad cuesta retomar, pero ahora me siento muy bien. El dolor que tenía ya se me quitó" sostuvo el volante, quién se mostró bastante optimista de cara a los retos que vienen para él y para el conjunto.

La prensa aprovechó para preguntarle sobre que rol tendrá Juan Pablo Nieto en el terreno de juego, si se verá como volante creativo o un volante mixto con mayores responsabilidades en la recuperación del esférico a lo que el jugador explicó: "el 'profe' me cambió la mentalidad, me encontró esa posición de volante mixto y la verdad me gustó mucho y me iba acoplando mucho. El semestre pasado jugué casi siempre en esa posición y marqué muchos goles. El 'profe' puede contar conmigo en las dos posiciones".

Sobre el rival

La posibilidad de que Juan Pablo Nieto sea inicialista ante Santa Fe, es bastante latente. El jugador sabe que últimamente los choques entre 'verdes' y 'cardenales' han sido atractivos en el FPC, teniendo en cuenta lo hecho por ambos en el plano internacional. Por ello analizó someramente las fortalezas de su próximo rival.

"Es un equipo que basa su juego en el orden defensivo. Puede jugar con línea de tres que se puede convertir en línea de cinco. Tiene grandes jugadores y una base que ha venido trabajando hace mucho tiempo y que conocen a su técnico. Nos quedó la 'espinita' de no haber jugado la semifinal el año pasado, el miércoles tenemos un linda oportunidad" sostuvo el volante matecaña.

Asimismo, miró de reojo al equipo 'volcánico', Deportivo Pasto, puntuó su buena idea de juego y posesión del esférico. Atlético Nacional tendrá acción el miércoles 29 de marzo frente al 'rojo' capitalino y el viernes 31 ante Deportivo Pasto, ambos partidos en condición de local.