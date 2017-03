Óscar Franco: "Siempre debemos dar lo mejor"

Óscar Franco continúa trabajando en los entrenamientos y espera pacientemente su oportunidad. | Foto: VAVEL Colombia

El sol del Oriente Antioqueño brilla al compás del trabajo de Atlético Nacional, quien prepara intensamente la serie de partidos que tendrá durante el final de marzo y el mes de abril, diez en total. El campeón de América exige a todo su plantel para lograr la excelencia y más copas en sus vitrinas.

El paraguayo Óscar Franco llegó como invitado a la pretemporada 'verde' y le ganó el puesto a Ezequiel Rescaldani, logrando uno de los cuatro cupos de extranjeros, todo un honor y un compromiso para cuando tenga la oportunidad infle las redes contrarias.

Tras los entrenamientos del lunes, Franco habló con los medios de comunicación presentes en la Sede deportiva de Guarne, el ariete sinceró sus debilidades y como sus fortalezas lo motivan para alcanzar un lugar en la titularidad.

"Yo estoy feliz acá, pero quiero jugar, mi familia me tranquiliza y me dice que se me va a dar la oportunidad", expresó el ex jugador de Fortaleza.

Sobre los trabajos detallados, indicó que "el técnico me pide más juego con el pie, yo soy más de juego directo. De a poco me voy adaptando a lo que me pide Macnelly (Torres), y el resto de los compañeros". Y agregó que "me está costando salir del área, ayudarle a los volantes centrales. Soy más de quedarme en el centro, chocar con los defensas y las que me quede definirlas, en el uno contra uno soy muy bueno".

Una de las funciones de Juan Pablo Ángel en el cuerpo técnico es transmitir sus conocimientos como delantero al servicio de los atacantes 'verdes'. Franco comentó que "Juan Pablo (Ángel) trabaja mucho con los delanteros, está muy metido en eso, nos pide que definamos más rápido. De a poco vamos logrando mejoría".

La cantidad de partidos dispone que toda la nómina esté activa y aportando para el equipo. Para lo que indicó el paraguayo; "Esto me viene como anillo al dedo, el técnico va a tener que rotar y se que me va a dar una oportunidad, espero aprovecharla al máximo", además declaró que "estamos felices para tener varios minutos en el equipo".

Siempre aprendiendo de los 'grandes'

Además de Juan Pablo, Franco tiene espejos como Dayro Moreno y Luis Carlos Ruíz, delanteros experimentados que le transmite como ser más talentoso.

"Adelante tengo dos compañeros excepcionales como Luis Carlos (Ruíz) y Dayro (Moreno), la competencia está muy buena, yo espero con tranquilidad", expresó.

Además remarcó que "cada uno tiene diferentes estilos de juego, yo le agrego lo que puedo aportar por arriba. Por suerte tengo jugadores muy buenos al que les estoy aprendiendo. El técnico quiere darle rodaje a los otros delanteros, ellos tienen experiencia y necesitan estar muy bien para la Copa Libertadores. Nosotros tenemos paciencia y la juventud".

Hubo tiempo de analizar a la Selección Ecuatoriana, rival de Colombia esta tarde por Eliminatorias Sudamericanas. "Ecuador tiene un equipo muy bueno, Colombia deberá mejorar mucho para conseguir un buen resultado", explicó.

Sobre Santa Fe, rival de mañana por la Liga Águila, Franco comentó que "se caracteriza por ser un equipo muy directo, tanto en defensa como en ataque. Nacional tiene lo suyo, para que ellos nos ganen van a tener que sudar mucho".

Finalmente, Óscar Franco concatenó dos ideas que pone feliz al hincha 'verde': "Esta es una institución muy grande, siempre está llamado a salir campeón", además "estamos mentalizados partido tras partido. Siempre debemos dejar lo mejor", concluyó.