Juan Carlos de la Cuesta: "Siempre estuve trabajando cómodo en Nacional"

Hasta el 31 de marzo, Juan Carlos de la Cuesta le pondrá fin a siete años de mandato. | Foto: VAVEL Colombia

"Nunca va a ser fácil tomar este tipo de decisiones, Dios le va ayudando a tomar el camino. No quedan sino palabras de agradecimiento para todos, queda el gran amor que le tengo al Atlético Nacional", con estas palabras emotivas arrancó Juan Carlos de la Cuesta la entrevista que concedió al programa Buenos días Deporte de Múnera Eastman Radio 790 AM donde el presidente 'verdolaga' expuso las razones y recordó los buenos momentos que pasó durante los siete años de mandato.

El directivo 'verde' explicó como se fue dando su salida del equipo prevista para el viernes 31 de marzo al término de la asamblea donde mostrará los resultados de una gestión plagada de éxitos.

"Lo hemos hecho de manera muy sentida, quedo satisfecho por el trabajo realizado, durante el mandato ha sido un proceso de formación, la idea era poner a Nacional en un sitial muy alto, se logró, ahora queda desearle a Andrés (Botero) lo mejor y que cuente con un servidor para lo que necesite".

"Fue una decisión tomada hace tiempo, todavía no estaba previsto el partido de la Recopa. La junta directiva me había pedido que estuviera unos días más, pero yo ya me sentía más afuera que adentro. El homenaje no es para una persona, es para la institución. Desde la distancia voy a sentir ese reconocimiento como propio también", indicó De la Cuesta ante la posibilidad de representar al equipo en el homenaje que le realizará Chapecoense el próximo martes en el partido de IDA de la Recopa Sudamericana.

Sobre su salida del club, de manera sorpresiva para la opinión pública, Juan Carlos precisó que "yo venía conversando con la junta directiva desde enero, les había transmitido la idea de continuar con algunos proyectos personales, además quiero formarme un poco más. Después de varios días, hasta la semana pasada me aceptaron la renuncia por parte de la junta directiva con el cierre de la asamblea, el 31 de marzo".

Ante los rumores sobre su salida era derivada ante algunas diferencias con personas del Club, Juan Carlos destacó que "quiero darles la claridad que siempre estuve trabajando cómodo en Nacional, hay roces como en todo lado pero nunca tuve inconvenientes. Fue una junta y una comisión de trabajo que siempre estuvo trabajando en los objetivos del club. Cuando se presentan este tipo de informaciones se generan muchas especulaciones".

En cuanto a su futuro, "todavía no tengo claro que voy a hacer, quiero estar en este mes de abril descansando, luego voy a planificar que voy a desarrollar. Me sorprendió que muchos amigos y hasta mi hijo me preguntara a que me iba a dedicar si no tengo mucho dinero ni otro trabajo".

Durante la emotiva entrevista que duró alrededor de media hora, el financiero convertido en directivo deportivo comentó que "no descarto volver al trabajo en deportes, lo que si voy a hacer es formarme más, desarrollando unos proyectos personales que en Nacional no tenía el tiempo para poder hacerlo".

Recordando los 11 títulos que conquistó durante su gestión, De la Cuesta señaló que "todos los títulos han sido recibidos con mucha alegría, no solo recuerdo las victorias sino las personas, cuerpo técnico, jugadores que nos acompañaron, las anécdotas alrededor de esas finales, son muchas variables para poder sacar un libro de todas esas vivencias. El título del 2011 fue el primero y guardando las distancias, de los más importantes para mí, el mejor proceso fue ganar".

"Me da mucha tranquilidad dejar un buen equipo de trabajo donde se defendieron tres premisas: llevar el equipo a un sitial muy alto, conseguir una sostenibilidad económica y mantener una sostenibilidad deportiva. Con orgullo puedo decir que el equipo cada vez se consolida más", sostuvo.

Finalmente, expresó lo que mejor se lleva de esta experiencia en el equipo 'verdolaga'. "Para mí el mayor logro es llevarme el cariño y aprecio de todo Atlético Nacional, periodistas, trabajadores, jugadores y empleados del club. Me quedo con gratos recuerdos, la satisfacción del deber cumplido y muchas expectativas a futuro. Gracias a Dios, a la vida y a la Organización Ardila Lülle por la oportunidad", concluyó.