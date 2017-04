Jhon Edison Mosquera:"hay que defender los colores de esta camiseta con lucha y con entrega"

Google Plus

Jhon Edison Mosquera: "Yo me fui para Europa como lateral izquierdo" | Foto: VAVEL Colombia - Juan C. Álvarez

Atlético Nacional sumó su octava victoria en la Liga Águila, luego de imponerse (2-1) ante Deportivo Pasto. Los 'verdes' la tuvieron complicada para quedarse con los tres puntos frente a los pastusos, pues en los primeros 45 minutos se fueron con un resultado adverso, sin embargo, en la segunda parte pudieron revertir la situación.

Al término del partido se pronunció Jhon Edison Mosquera, quien se desempeñó como lateral izquierdo en el equipo y cumplió de manera aceptable en la posición que Rueda le solicitó: "yo me fui para Europa como lateral izquierdo, allá avance una posición más, pero sé perfectamente qué es jugar en esa posición" Sostuvo el jugador oriundo vallecaucano.

De igual manera dejó clara su intención de aportar en cancha desde la posición que el cuerpo técnico lo requiera: "estar en este club es un orgullo. Hay que defender los colores de esta camiseta como tiene que ser, con lucha y entrega. El 'profe' me puso en esta posición (lateral izquierdo) donde hace 7 años no jugaba y creo que la he tratado de hacer bien" mencionó Mosquera.

Cabe resaltar que Jhon Edison Mosquera, ha venido jugando como atacante extremo, sin embargo, en el partido contra Coritiba en la pasada Copa Sudamericana, fue utilizado para jugar en la posición de lateral.

Por otra parte, el futbolista 'verdolaga', se mostró satisfecho con su actuación en un posición que no es habitual verlo: "ya van dos semanas trabajando de lateral, cuando Farid se fue a la Selección, estábamos Velasco (Edwin) y yo, el técnico dijo que me pusieran ahí y me corrigió ciertos movimientos antes del partido" explicó Jhon Edison.

Además, aprovechó para resaltar la buena labor hecha por el equipo: "este equipo en el Atanasio siempre tiene que ganar, siempre tiene que proponer. Yo creo que se ha hecho un partido bueno y queda felicitar a mis compañeros por el trabajo, muy contento con la victoria".

Otro de los jugadores que habló, fue el volante Mateus Uribe: "el equipo mantuvo el orden, a pesar del marcador adverso se mostró la jerarquía en el segundo tiempo, que caracteriza a Atlético Nacional. Se mantuvo la tranquilidad, nunca se bajó los brazos y siempre se buscó el arco contrario" manifestó Mateus, anotador del gol que significó los tres puntos para los paisas.

Es preciso recordar que Atlético Nacional no podrá contar con Mateus Uribe para el partido de ida ante Chapecoense debido a la sanción que tiene al haber sido expulsado frente a Barcelona en Ecuador.