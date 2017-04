Farid Díaz: “No podemos armar una tragedia donde no la hay”

Farid Díaz disputó los 90 minutos en la ida de la Recopa Suramericana |Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

El surdo Farid Díaz rescató la mejoría del equipo en la parte complementaria, “En el segundo tiempo nos paramos mucho mejor, tuvimos el control del juego, empatamos, creo que el partido lo tuvimos controlados hasta la pelota quieta porque ahí marcaron diferencia y se nos fueron los tres puntos” aseguró.

Sobre el equipo rival, Farid confesó que le tocó un duro trabajo por cubrir el costado en el que desbordó el brasileño Rossi, “juega muy bien, con espacio es muy hábil y siempre que nosotros dimos espacio aprovechó”, destacó.

Farid Díaz llegó a principios de 2012 a Atlético Nacional proveniente de Enviado FC y ha sumado experiencia internacional en las diferentes competiciones coperas y se ha ganado un puesto en la Selección Colombia, con la que ha disputado importante partidos de eliminatoria al mundial y en laCopa América Centenario 2016.

Existen muchos comentarios sobre el mal resultado para Atlético Nacional, uno de ellos es que debido al homenaje realizado por la ciudad de Chapecó al equipo lo llevó a relajarse en el inicio del partido. Farid Díaz tiene una versión distinta, “ya habíamos hablado de que no podemos dejar llevarnos de la emoción de la gente y yo creo que el equipo salió tranquilo como siempre que enfrentamos un compromiso por fuera, siempre es jugando, nunca pelotear y siempre con el balón en el piso”, sostuvo.

Al hablar del bache copero del actual campeón de la Copa Libertadores, Farid Díaz dio un parte de tranquilidad al minimizar la presión, “yo creo que no pasa nada, el equipo trabaja para mejorar, cuando los partidos se pierden no hay nada que cambiar. Por dos juegos no podemos armar una tragedia donde no la hay, debemos subir la cabeza, este equipo ha salido de momentos más difíciles que este, tenemos tiempo para prepararnos”, concluyó.

El siguiente partido de Atlético Nacional será frente a Millonarios el próximo viernes 7 de abril en la ciudad de Bogotá y en el transcurso de la semana el cuerpo técnico definirá la nómina que disputará el clásico con más estrellas en el país.