Óscar Arango: "Nacional es un elemento que nos conecta como país"

Foto: Atlético Nacional

Pocos equipos en el Mundo se han dado la tarea de impulsar desde el punto de vista audiovisual, mostrar más allá de un partido memorable o las típicas entrevistas a los jugadores o cuerpo técnico tras un título.

Uno de ellos es Atlético Nacional quien lanzó ayer la serie Web documental 'Un país llamado Nacional', realizada por AN Producciones, fue un proyecto que llegó al equipo 'verdolaga' el cual llamó la atención y cuyo fruto lo comenzamos a percibir con el primero de los diez capítulos en los cuales contarán historias de diferentes regiones del país ligadas a ese sentimiento y amor por Nacional.

Óscar Arango es el director general este proyecto, él le contó a VAVEL algunos apartes tras este trabajo, el primero que un equipo colombiano realiza y en donde destaca a Colombia como un "país de países" en donde hay elementos que nos conecta como un todo y que uno de esos es Nacional.

"Un país llamado Nacional es una serie Web documental de 10 capítulos que saldrán semanalmente a través de YouTube, fue un proyecto que presentamos al club con el apoyo de la barra Los Del Sur, el rodaje demoró alrededor de cinco meses donde fuimos a diversos puntos del país, conocimos muchas historias y elementos que nos conectan entre sí, sorprende que aunque estemos separados por cientos o miles de kilómetros, haya tanta pasión por el equipo", explicó Arango.

Entre los lugares que visitaron está Amazonas, los Llanos Orientales, San Andrés, la Costa Caribe, Chocó, Santander, entre otros. "Cada región es especial, todos con su cultura, costumbres y paisajes nos demuestran que Colombia es un país de países. Comprobamos el valor que tiene el equipo en las partes más alejadas del país, Nacional y el deporte son elementos integradores que nos conectan como un solo país", indicó Óscar sobre la realización de este trabajo al que esperan que salga un capítulo cada domingo en un horario 'prime' a través de YouTube, donde no solo alcanzarán al público colombiano sino tendrá un alcance mundial.

Sobre AN Producciones es una empresa de realización audiovisual creada desde la barra Los Del Sur como otra unidad de trabajo, inclusión laboral, pero sobre todo como posicionamiento social de una barra de fútbol que todos los día intenta ser diferente y transformar los imaginarios existentes alrededor del barrismo en el mundo. "Gracias al club por haber tenido en cuenta nuestro proyecto y también a Los Del Sur quienes con su apoyo creyeron en este trabajo desde un principio y ahora están viendo los frutos", comentó Óscar.

Finalmente, les dejamos el link donde pueden apreciar el primer capítulo de 'Un país llamado Nacional' donde no solo los hinchas 'verdolagas' lo pueden disfrutar, los paisajes, la cultura y las historias que rondan lo envuelven y exaltan el valor de un equipo de fútbol en sitios tan apartados como maravillosos. "Uno de los lugares que más me impactó fue San Andrés, me parecía increíble que tanta gente siguiera al equipo. También como te veían, y a pesar que somos hinchas, nos pedían fotos, nos hablaban del equipo y se sentían más cerca del mismo con solo tenernos cerca", concluyó.