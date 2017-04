Elkin Blanco: "Cuando Nacional no consigue buenos resultados se abren muchas especulaciones"

Elkin Blanco habló sobre Botafogo en la sede deportiva de Guarne. | Foto: VAVEL Colombia

Elkin Blanco fue uno de los jugadores que sufrió por los refuerzos en el mediocampo. Los nuevos jugadores han tomado ventaja sobre él y Diego Arias, reemplazo natural no ha hecho méritos para salir del once inicial. A pesar de que este año tan solo 278 minutos (cuatro partidos jugó los 90 minutos y otro tan solo disputó ocho), Blanco no baja los brazos. "Hay que tener buenas actuaciones porque te llenan de mucha más confianza. Hay que seguir trabajando y seguir preparándome para cuando me toque jugar hacer las cosas de mejor manera", dijo.

En la liga local, Nacional domina el torneo, pero en el ámbito internacional le ha costado mucho. La primera fecha de la Copa Libertadores la perdió 3-1 ante Barcelona en Quito y la ida de la Recopa Sudamericana cayó 2-1 ante Chapecoense en Brasil. Pero para Blanco no hay que dramatizar la situación. "Van dos partidos internacional y Nacional tiene partido cada tres o cuatro días. Están haciendo un problema donde no los hay. Donde hemos ido, fuimos a proponer. Nosotros no somos invencibles, trabajamos día a día para obtener resultados".

"Nacional en el Atanasio es muy fuerte, esperamos que las cosas salgan muy bien para obtener los tres puntos".

Al ser consultados por la distintas variantes de los verdes, Blanco defendió al equipo. "¿El equipo no tiene variantes? Dicen eso cuando el equipo no consigue los resultados. Cuando se gana, hay muchas variantes, entonces no hay que generar polémica donde no la hay. Sabemos que cuando Nacional no consigue buenos resultados, se abren muchas especulaciones, pero nosotros estamos tranquilos".

Sobre los puntos débiles del equipo, el nacido en Acandí, Chocó comentó. "Saben que Nacional saca muy bien la pelota, por ejemplo con Alexis (Henríquez), hay que tener más movilidad en la parte de adelante y generar más espacios porque el buen pie lo tienen todos. Con más movilidad, vamos a tener más espacios en el juego".

Sobre el rival del jueves, Botafogo, por la segunda fecha de la Copa CONMEBOL Libertadores, Elkin indicó que los jugadores no tienen mucha referencia. "La verdad no conocemos mucho al rival, creo que el cuerpo técnico lo ha estudiado muy bien. Faltan dos días para que el técnico sepa como juegan, pero nosotros vamos a hacer nuestro fútbol: tener esa dinámica y que todo el mundo este ​chispudo para obtener los tres puntos".

Para finalizar, explicó por donde pasan las claves del partido para Nacional. "Hay que tener la pelota. Si nosotros le hacemos un desgaste con el balón, se les va hacer más difícil para ellos porque con el transcurso del tiempo vamos a encontrar espacios. No hay un equipo que aguante tanto sin tener el balón. Hay que tener tranquilidad, movilidad y ser contundentes adelante".