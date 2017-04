Google Plus

Reinaldo Rueda falló en los cambios y no pudo encontrarle la vuelta anoche. | Foto: EFE

Lamentablemente el fútbol es un deporte de emociones, por eso cuando un equipo pierde, todos los jugadores son considerados como malos, pero cuando gana, todos son campeones. Eso es lo que pasa en estos momentos en Atlético Nacional, equipo campeón actual de la Copa Libertadores, equipo que todavía no conoce lo que es ganar en la versión 2017, y es el líder actual de la Liga Águila 2017.

Hace ocho días Alejandro Bernal daba el pase para que Aldo Leao Ramírez hiciera el gol del triunfo ante Millonarios. Hoy, incluyendo el error de ayer, es prácticamente un jugador del montón, ¿ese pase ante el equipo ‘azul’ lo celebrarían los que lo destruyen? No creo, lo dudo. Reinaldo Rueda, principal artífice de la segunda Copa Libertadores que ganó Atlético Nacional. Hoy, después de tantas alegrías, hay muchos que dicen que debe salir, o especulan con que está cerca el final del ciclo. Lo que hay que leer...

Sólo hágase dos preguntas: ¿Dónde quedó la confianza hacia él y la plantilla de jugadores? ¿Ya está eliminado el vigente campeón de la Copa Libertadores?

¿A qué voy con lo anterior? Aunque sé que es casi imposible, ¿qué tal si mejor se crea un ambiente de confianza y apoyo total hacia ellos? Es mejor dejar tantas críticas a un lado, eso no ayuda a nada en estos momentos. Sí, en estos momentos el equipo no tiene ningún punto, pero como dice el viejo refrán: No está muerto quien pelea.

Estoy completamente seguro que en estos momentos Reinaldo Rueda está pensando en soluciones a corto plazo, variantes, sistemas tácticos y cómo plantear el partido de visitante ante Estudiantes...

Ah, una última cosa, si usted es de los que no le gusta que se inmiscuyan en su trabajo y se siente mal cuando lo hacen, por favor, intente no hacer lo mismo con Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico, créame que le falta MUCHÍSIMO para llegar a donde están ellos.