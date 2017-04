Juan Pablo Nieto: "Ya me venía desempeñando como volante mixto"

Foto: Atlético Nacional

Juan Pablo Nieto aprovechó la ausencia de los referentes 'verdolagas' para volver a la titular. Bernardo Redín, el segundo al mando, fue el encargado de elegir los once que buscarían mantener el buen ritmo en Liga. Los muchachos de Redín no desentonaron: victoria, 32 puntos y clasificación a falta de ocho partidos.

Al finalizar el partido, el volante de la camiseta número 15 se tomó el tiempo de dialogar con los diferentes medios de comunicación. Las modificaciones tácticas durante el partido ayudaron a Nacional a mantener el dominio ante un joven e impetuoso Envigado Fútbol Club que no le alcanzó para conseguir un buen resultado.

"Envigado se paró muy bien, nos cerró todas las líneas de pase en la mitad de cancha" afirmó Nieto. Sin embargo, señaló la importancia del movimiento que lo ubicó más atrás en la cancha, al lado de Elkin Blanco: "Traía el balón desde más atrás, con un poquito más de panorama, y me sentí muy bien".

La prioridad de Nieto en este momento es trabajar para lograr más minutos en el terreno, independiente de la posición en la que sea ubicado. "No sé hace cuánto no jugaba, la verdad, ya me venía desempeñando como volante mixto. Pero bueno, en las dos posiciones me pueden utilizar".

Por último, enfatizó en la dificultad que representó la 'cantera de héroes' a pesar del marcador: "Fue más virtud de Envigado: se pararon muy bien, nos presionaron muy bien, tenían a (Brayan) Rovira que estuvo acá y me conocía bastante. En el segundo tiempo mejoramos eso".

El premio al trabajo duro llegó minutos después: Reinaldo Rueda confirmó que Nieto viaja rumbo a Argentina. Podría ser usado como alternativa el miércoles ante Estudiantes de La Plata. El equipo de Libertadores va en busca del milagro que lo mantenga con vida, por lo cual debe echar mano a todas las variantes posibles.