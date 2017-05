Edwin Velasco: "Los equipos que no tienen nada que perder nos complican mucho" El lateral podría ser titular esta tarde cuando Atlético Nacional recibe al Once Caldas por la fecha 15 de la Liga Águila 2017-I. El ex jugador de Cortuluá tiene ganas de adueñarse del puesto y seguir demostrando su talento como lateral izquierdo.

El ex Cortuluá analizó a Once Caldas y Estudiantes, futuros rivales de Nacional. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Los cruces entre Atlético Nacional y Once Caldas prometen ser partidos disputados, con buen juego, goles y emociones. Pese a tener una crisis de resultados a nivel internacional, los 'verdolagas' en la Liga Águila es el líder indiscutido con siete puntos de ventaja sobre el segundo en la tabla. Donde las cosas no andan bien es en la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, donde ha jugado cuatro partidos, todos con derrota para los antioqueños. Por su parte, el elenco manizalita marcha en el puesto 16 con 13 puntos; producto de tres victorias, cuatro empates y siete derrotas. Once Caldas ya piensa en el segundo semestre donde deberá "barajar y repartir de vuelta". Sobre los convocados 'verdolagas, el lateral izquierdo Edwin Velasco probablemente sea titular esta noche, Velasco de a poco se gana la confianza de Reinaldo Rueda. "Nacional viene haciendo las cosas bien, queremos seguir sumando y siendo líderes. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, Once Caldas es un equipo que juega muy bien y debemos tener cuidado", comentó. Analizando al 'blanco blanco', el vallecaucano fue directo en su análisis; "Los equipos que no tienen nada que perder nos complican mucho, nosotros estamos preparados para afrontar esta clase de partidos de la mejor manera". Caldas quien viene de superar a Envigado por la Copa Águila, Velasco advirtió que "por fuera es un equipo muy fuerte, con jugadores de buen pie, desequilibrantes, pero nosotros debemos estar concentrados para conseguir el resultado". "Nosotros no estamos relajados, queremos hacer las cosas bien, continuar esa costumbre de ganar". Hablando sobre lo que significa Atlético Nacional para Edwin, el contestó que "llegar a Nacional es complicado, Nacional es un equipo muy grande por eso siempre está en los primeros puestos peleando puestos importantes". Velasco tuvo tiempo para hablar de Estudiantes de La Plata, rival de Nacional el martes por la quinta fecha de la Copa Libertadores. "Ojalá podamos ganar el martes, contra Estudiantes es nuestra última oportunidad de continuar con vida en la Copa Libertadores, no podemos dar más papaya". Finalmente, el lateral ex Tuluá destacó que "cada partido lo queremos afrontar de la mejor manera, quizás en la Copa no se nos han dado las cosas. Estudiantes se van a venir a encerrar, nuestra tarea es abrir la cancha e inquietar el arco". Atlético Nacional y Once Caldas se medirán esta tarde desde las 6:00 p.m. con transmisión del Canal RCN y el minuto a minuto de VAVEL.COM