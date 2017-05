Jorge Hugo Fernández: "En Nacional dejamos una semilla"

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL Colombia

Hablar de Jorge Hugo Fernández puede que el nombre no suene mucho, pero cuando le agregamos el apodo de 'la chancha', miles de recuerdos llegan a los hinchas 'verdolagas' más grandes, a los que le transmitieron ese sentimiento de amar al Atlético Nacional y degustar ese buen fútbol que le significó pasar de ser un actor de reparto al protagonista de la película del fútbol colombiano.

Aprovechando su estadía en Medellín, Fernández nos regaló unos minutos y habló con VAVEL.COM donde recordó grandes momentos, equipos estelares y sobretodo, nos profesó ese amor que le tiene a su querido 'verde' del alma.

El florecer de Nacional

"En Nacional dejamos la semilla, conformamos un equipo que trataba de jugar al fútbol, logramos dejar un Nacional arriba. El equipo no cayó después de eso, hoy en día es una potencia y si sigue así van a seguir siendo potencia. Cuando se juegan las copas internacionales, Nacional no es la ovejita, ahora es un rival de ciudado", comentó Fernández, uno de los grandes ídolos de la historia 'verde'.

Sus compañeros, amigos y el fútbol

Durante su estadía en Nacional, promediando la década del 70. Jorge Hugo compartió con muy buenos jugadores de la época. "Recuerdo muchos planteles, jugadores extraordinarios tenía Nacional, ahora se me viene a la mente Hugo Lóndero, Víctor Campaz, Javier Tamayo, Gustavo Santa, Tito Gómez, me quedaría todo el día hablando de cada uno de ellos, fueron grandes jugadores y mejores compañeros".

"El primer técnico que tuve fue el 'cobo' Zuluaga, gran persona. Luego tuve varios entrenadores que me ayudaron a crecer como jugador".

"Los jugadores a veces eran leales y otras veces un poco violentos. Es fútbol y lo que pasa en la cancha se queda ahí. Había jugadores muy fuertes, muchas veces tenías que hacer dos cosas: jugar al fútbol y esquivar los golpes", expresó el genial jugador argentino.

Uno de los partidos que más recuerda es ese mítico 3-2 a Cruzeiro en Belo Horizonte. Y no es para nada menos, anotó dos de los tres goles con que Nacional conquistaba su primera victoria en una tierra tan difícil para vencer como Brasil. "De ese partido en Brasil me acuerdo que teníamos un gran equipo. Cruzeiro tenía media selección brasilera. Nosotros jugábamos al fútbol, demostró que con buen juego se conseguían las cosas", comentó.

Su familia tesoro invaluable y el apodo de 'la chancha'

"Tuve tres hijas, la menor que me acompañó en este viaje es Colombiana. Dos de mis nietos que juegan a la pelota, un varón y una nena, mi nieto es arquero y mi nieta juega bien al fútbol, es goleadora. A veces se queja de los golpes, yo le digo ponete hielo, no te quejés", expresó.

"El apodo de la chancha me lo puso el periodista argentino Dante Panzieri, el siempre escribió muy bien de mí. Me comparó con Javier "la chancha" Mazzoni, una vieja gloria de Independiente, como me comparó tantas veces, terminé heredando ese apodo".

El buen fútbol, su gran pasión

"Yo nací para jugar, viví para jugar, siempre estuve al lado de la pelota. Evité muchas cosas, siempre prioricé el buen juego y Dios me premió siendo campeón acá. A la pelota hay que tratarla como a la novia o a la señora, con delicadeza, tratándola con cuidado".

Cuando le hablan sobre Nacional, Jorge Hugo se emociona al escuchar su nombre, ver la camiseta 'verdolaga', sentir el cariño que le profesan los fanáticos al buen fútbol que gozaron con su juego. "Siempre para mí es una emoción".

Jorge Hugo nos hizo una importante confesión; "Soy simpatizante de cuatro equipos, digo simpatizante porque el hincha es el que va a la cancha, el que grita y se emociona. Soy simpatizante de Independiente, de River, con Atlanta y Nacional. De Independiente me gustó el buen fútbol, por River porque jugué muchos años en las divisiones inferiores, en Atlanta también jugué y le tengo mucho cariño y bueno, en Nacional porque acá siempre me trataron muy bien y gané muchas cosas", concluyó.

Desde Medellín, hasta el Parque centenario, en medio de tantos titulares, siempre recordamos y valoramos a los que trataron bien a la pelota.