Andrés Ibargüen ante Estudiantes: "sabemos que es la última chance que tenemos"

Andrés Ibargüen entró a darle una mano al equipo en el segundo tiempo |Foto: Juan C. Álvarez- VAVEL Colombia

A pesar de las diferentes situaciones que viven ambos equipos, Andrés Ibarguen reconoció que el Once Caldas de Manizales vino a plantear un partido inteligente en el Atanasio Girardot, “sabíamos que era un compromiso difícil, Once caldas estaba eliminado, no tenía nada que perder. En la primera parte enredaron un poco el partido, no pudimos sacar la diferencia, gracias a Dios se pudo abrir el marcador”, aseguró.

Sobre el planteamiento de juego del rival, Ibargüen sostuvo que se está volviendo costumbre que los equipos lleguen a Medellín a cerrar espacios y esperar al local, por eso reconoció que deben tener más movilidad a la hora de atacar, “los equipos han venido encerrarse, también pasó en la Copa Libertadores, por eso hay que trabajar, tratar siempre de abrir el marcador en los primeros minutos, seguir trabajando para hacer las cosas bien".

En los últimos dos partidos de local, el cuadro “Verdolaga” ha conseguido la victoria en los últimos minutos, ante eso Ibargüen se mostró tranquilo, “también vale, se ve en el fútbol internacional, todos los equipos trabajan para sacar resultado”, recalcó.

Sobre el partido del próximo martes por Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, Ibargüen insistió en que aunque el panorama se ve difícil, aún hay confianza en el grupo, “sabemos que es la última chace que tenemos, ratificar lo que hemos venido haciendo durante el semestre y todo el año pasado, estamos en deuda y tenemos que hacer las cosas mejor y anotar las ocasiones que tengamos”, recalcó.

Durante el segundo tiempo la iluminación del estadio presentó fallas y no hubo luz durante unos minutos, sobre esto el delantero vallecaucano confesó que el equipo pensó que “les podía favorecer un poco a ellos (Once Caldas) porque el partido se iba a enfriar, se iban a recuperar, tomar agua, entonces había que estar moviéndose y estar activos".

El próximo partido será frente a Estudiantes de la Plata por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo martes 2 de mayo a las 7:45pm.