Juan Pablo Nieto: "La mayoría de equipos se van a encerrar en el Atanasio"

Fotografía: VAVEL Colombia

Atlético Nacional tendrá mañana su última chance de aspirar a seguir con vida en la Copa Libertadores cuando enfrente a Estudiantes de la Plata en el Atanasio Girardot. Los de Reinaldo Rueda derrotaron a Once Caldas en la fecha 15 del certamen local, lo cual los envía motivados a su cita continental.

Respecto a dicho compromiso contra los de Manizales, Juan Pablo Nieto, centrocampista del Verde, dio sus repercusiones: "Uno ve que no tuvimos muchas situaciones, pero es que es muy difícil con un equipo que para casi nueve jugadores en tres cuartos de cancha. Son partidos de mucha paciencia y en cualquier momento puede llegar el gol como nos llegó".

Para Nieto, el Caldas se encerró en su área, algo que harán la mayoría de equipos que visiten el Atanasio, lo cual incluye a Estudiantes, necesitado de puntos en Libertadores:

"En estos partidos se tiende más a jugar uno en pelotas quietas o en juego aéreo y cambios de frente, porque no te da ni para acercarte a patear en el área. Sabemos que la mayoría de equipos le van a jugar a Nacional así, más siendo locales, pero estamos acostumbrados a eso, es de mover al rival y buscar los espacios".

"El hincha quiere ganar desde el minuto uno, pero hay que analizar también cómo se para el rival. Estos partidos son de ser muy contundentes, no tuvimos muchas opciones de gol, pero la más clara la concretamos", agregó el pereirano.

No fue hasta el minuto 89 cuando el elenco antioqueño marcó diferencia en el marcador, gracias a un tanto de Dayro Moreno: "Son partidos que los podés ganar en el minuto 90 porque los rivales se encierran mucho, el profe me pidió que tocara y pasara como se vio en el gol, así se puede romper un bloque tan duro como el que tenía Once Caldas. Gracias a Dios la jugada que hice terminó en una gran asistencia de Mateus (Uribe) y un golazo de Dayro", complementó el volante.

Dayro anotó el único gol del partido, justo en el epílogo de las acciones. Fotografía: Atlético Nacional Oficial

"Somos conscientes de que los partidos tienen que jugarse los 90 minutos".

Al minuto 79 de partido la luz se fue en las inmediaciones y el interior del escenario deportivo, lo cual detuvo las acciones por casi 15 minutos:

"Ya teníamos un envión antes de que se fuera la luz, eso baja el ritmo, pero no tardamos en recuperarlo".

La hinchada de Atlético Nacional festejó los 70 años de existencia del club en el marco del duelo con Caldas. Fotografía: Los del Sur Oficial.

Finalmente, Nieto habló de los 41 puntos a los que llegó Nacional en la tabla, lo cual los acerca a un nuevo récord en el torneo: "Muy contentos, es una meta que tenemos de ganar todos los partidos y vamos paso a paso, es nuestra obligación y más de local".

El partido contra Estudiantes se disputará mañana desde las 7:00 p.m. En cuando a la Liga, la próxima tarea será visitar a Cortuluá el sábado.