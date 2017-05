Cristian Vargas: "Tenemos el objetivo de ser campeones invictos"

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia

El puesto de arquero en cualquier equipo es difícil. Tan solo juega uno y las veces que hay cambios bajo los tres palos son por fuerza mayor (lesión o suspensión) o en algunos casos porque el que estaba de titular no rindió. Atlético Nacional no tiene problemas en saber quien es el uno, pero en el banco de suplentes se abrió una linda pelea.

Cristian Bonilla y Cristian Vargas buscan ser el número dos para el entrenador Reinaldo Rueda, pero los jugadores no se la han hecho fácil. El primero tuvo sus oportunidades en algunos partidos y respondió, sin embargo el Vargas también aprovechó sus chances y al parecer le ganó el puesto al excapitán de la Selección Colombia sub-20 en 2011. De hecho, fue suplente el martes ante Estudiantes de La Plata.

"Fue algo lindo, para eso uno trabaja diario", indicó sobre su experiencia de estar ante los argentinos. "Estamos contentos por lo que se logró en la Copa Libertadores. Sabemos que tenemos un reto importante en conseguir las tres victorias en esa competición", dijo sobre el triunfo 4-1 ante Estudiantes de La Plata en la tercera fecha de esa competición.

Sobre el compromiso del sábado ante Cortuluá, opinó: "Ahora hay que pensar en Tuluá que está necesitado y creo que va a ser un lindo partido. El hecho de que pelean por el descenso hace que sea importante para ellos y obviamente cuando juegan contra Nacional es como una final".

También tuvo palabras sobre el estilo de juego del cuadro corazón. "Es un equipo que te va a esperar, pero si no estamos concentrados y no tenemos paciencia para buscar los espacios te pueden complicar a la hora de atacarte.".

A los ojos de todos, Nacional tiene dos equipos: uno titular y uno suplente. Además se ha visto en el ciclo de Reinaldo Rueda que le gusta esta idea, pero para Vargas y el plantel, esto no es así. "Acá el profe ha alternado, la gente dice que son dos equipos, pero no. Todos estamos a disposición de él y son las opciones que Rueda elija. Si uno está entre ellas, es un placer para uno".

La competencia sana entre los goleros es algo que Cristian pondera porque han respondido cuando han sido llamados. "Todos estamos haciendo las cosas bien y le hemos dado respuesta al profe cada vez que nos pone, entonces hay que seguir aprovechando y estar tranquilo para cuando vuelva y toque", comentó.

En algunos casos, los jugadores preguntan al entrenador por qué no juegan, pero para el nacido en Pereira esto no es necesario porque "uno no pregunta cuando juega. Uno le da respuestas al profe en el campo de juego y las decisiones son del Reinaldo".

En las últimas semanas se habló mucho sobre donde se iba a jugar el partido porque la barra del América de Cali emitió un comunicado en el que decía que no se hacía responsable por la convivencia y el desarrollo del partido. Vargas le bajó los decibles a esto: "Se ha hablado mucho, pero nosotros estamos tranquilos. Creo que la seguridad ha cambiado y nosotros vamos tranquilos, pensando en el partido y en la victoria porque tenemos el objetivo de ser campeones invictos".

Agregó que son trabajadores y deben hacerlo en cualquier circunstancia, a pesar de que no vayan muchos hinchas verdes: "Nosotros somos trabajadores del fútbol, tenemos que jugar de la manera como sea, puertas cerradas, con hinchas y/o poca gente. Nosotros vamos a buscar lo de nosotros; los tres puntos y hacer un buen juego".