Cristian Dájome: "Tengo que aprovechar la oportunidad que me van a dar"

Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Cristian Dájome todavía le ha costado explotar todo su potencial en un Atlético Nacional que sigue empeñado en seguir mostrando su esencia de juego por las bandas que lo llevó a ganar tantas cosas durante el 2016.

"Se viene un importante partido frente a un equipo muy joven que corre y que viene de ganar en Barrancabermeja. Hay que estar muy atentos en la parte de atrás y aprovechar las oportunidades que se tengan arriba", afirmó Dájome sobre su análisis hacia Cortuluá.

El futbolista bogotano aspira a tener una buena actuación para que el entrenador lo tenga más en cuenta para los partidos importantes y aportar en un escenario como el Pascual Guerrero en donde Nacional ha tenido muy buenas últimas presentaciones.

"En el Pascual me ha ido muy bien y es una cancha que no desconozco cuando jugaba en la B y en el Cúcuta. No va a ser una cancha desconocida para nosotros y esperamos nos vaya muy bien", expresó el ex Cúcuta.

Cristian es de los que creen que la práctica hace al maestro y expresa esforzarse día a día para satisfacer el trabajo indicado por Reinaldo Rueda y al mismo tiempo ser contundente tanto en el tema de goles como de asistencias.

"Yo creo que el profe está contento porque yo me entreno muy bien, tal vez en los entrenamientos soy el Dájome que todo el mundo quiere ver pero de pronto en los partidos no he tenido la oportundiad de hacer lo mismo. No sé si es por falta de confianza en mi mismo o porque no encajo bien en el juego, pero eso hay que saberlo manejar, ser inteligente y aprovechar la oportunidad que me van a dar", explicó el jugador sobre su momento futbolístico.

Dájome admitió lo mucho que le ha costado de hacer su juego de encare y desborde mientras al mismo tiempo trata de cumplir el trabajo táctico deseado por el profesor Rueda, pero desea seguir trabajando para ser el extremo contundente que quiere ser.

Sobre su autocrítica por tratar de mejorar, el ex Deportes Tolima afirmó que, "Creo que como todo jugador a veces no se está en buen ritmo y en el nivel que todo el mundo me conoce, y eso lo llena de más carácter para trabajar con más ganas y que la única forma de mejorar es con trabajo. Estoy motivado y con mucha fe por lo que he venido haciendo, y con la voluntad de Dios tener un buen partido y marcar un gol este sábado".

Se espera que su titularidad del próximo partido contra Cortuluá le termine de dar la confianza que necesita y sirva para ser una de las alternativas para el juego de vuelta de la Recopa Sudamericana ante Chapecoense.