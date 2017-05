Daniel Bocanegra: "No nos van a regalar nada"

El lateral tolimense espera que sus compañeros traigan una victoria de Cali. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

A pesar de no estar en Cali con sus compañeros esperando el partido ante Cortuluá, Daniel Bocanegra es consciente de que el partido ante el equipo 'corazón del Valle' será más que especial. Sin embargo, el lateral derecho de Atlético Nacional se mostró bastante optimista tras la victoria del martes por 4-1 ante Estudiantes de La Plata, en que el equipo siga esa senda victoriosa e hilvane su décima victoria consecutiva.

Pasado este encuentro, Bocanegra se refirió al encuentro con Cortuluá: "¿Cómo motivarnos? Mantener el invicto, seguir sumando, hay un récord que queremos alcanzar". Aunque Reinaldo Rueda, timonel 'verdolaga', tiene claro que el sábado juega el equipo suplente, Bocanegra recalcó que "tenemos la motivación".

"Necesitábamos esta victoria, para el ánimo. Sabemos que habíamos perdido partidos importantes que de cierta manera no debimos haber perdido": Nacional está empezando a recuperar la confianza. Sin embargo, el '2' recalcó que "todavía no se ha ganado nada" y en consecuencia no pueden subestimar a Cortuluá. Así estén en la parte baja de la tabla "ellos no nos van a regalar nada. Tenemos que salir con la misma intensidad".

El tolimense continúa entrenando con el equipo titular, pues el miércoles se juegan un duro partido ante Chapecoense por la vuelta de la Recopa Sudamericana. De estar en condiciones, Bocanegra será el dueño del sector derecho 'verdolaga'.

El 'verde' quiere seguir ampliando su récord de victorias consecutivas, hasta ahora acumula nueve por Liga, la mejor en sus 70 años de historia. A la vista tiene también el récord de puntos en un torneo corto, tiene 41 y está a cuatro de igualar su propia marca de 45 ocurrida en el segundo semestre de 2013.

Atlético Nacional visita esta tarde a Cortuluá en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 16 de la Liga Águila. Entre el equipo 'corazón' y los 'verdolagas' hay 27 puntos de diferencia. Sin embargo, las estadísticas entre ambos equipos dan como igualdad en 18 juegos ganados para cada uno y ocho empates. Todo un enigma en lo que pueda suceder en el 'coloso de San Fernando'.