Elkin Blanco, un bastión ante Cortuluá

Elkin Blanco se sigue destacando en los partidos y espera una oportunidad para ser el habitual titular en Atlético Nacional. Foto: http://futbolete.com/ohnacional-com

Resistido por su manera de jugar en los partidos, sí. Exagerado por su forma de chocar siempre contra el jugador rival, también. Excesivo cuando le toca ir a recuperar el balón, hasta él mismo lo sabe. Todo lo anterior son quizá las principales características de Elkin Blanco, volante de recuperación de Atlético Nacional.

Pero lo anterior ya es cosa del pasado, porque con el paso de los entrenamientos, Blanco ha corregido su conducta en los partidos, a tal punto que ahora es un volante complicado de pasar para sus rivales, no por la fuerza sino por su capacidad de juego en la posición en la que está ubicado.

Ayer, en la victoria 0-1 ante los dirigidos por Jaime De La Pava, Elkin siguió demostrando que trabaja para quedarse con la habitual titularidad que tiene su compañero Diego Arias, pues durante el desarrollo del partido, fue el encargado de cortar los avances de sus rivales, hacer relevos defensivos y entregar el balón limpio, situaciones en las que estaba fallando recién llegó a la institución ‘verdolaga’.

Y es que ojeando los últimos dos partidos que ha tenido el exjugador de Millonarios, quien fue capitán ante Atlético Huila, han sido más que destacados, para enmarcar, y no precisamente por hacerle faltas a los jugadores rivales y recriminar lo que sanciona el árbitro, no, eso no, sino por quitar el balón sin necesidad de hacer faltas y volver compacta la zona de recuperación en su equipo.

Definitivamente Elkin Blanco sigue creciendo como jugador en el actual campeón de la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone, y continúa respondiendo con argumentos en el momento de ser titular en el equipo.