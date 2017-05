Carlos Cuesta: "Seguiré entrenando (...) hay muchos objetivos este semestre"

Google Plus

Carlos Cuesta: "todos queremos levantar ese título (Recopa Sudamericana)" | Foto: VAVEL Colombia - Juan C. Álvarez

El joven defensor 'verdolaga', Carlos Cuesta, habló para la prensa en la antesala a la final de la Recopa Sudamericana, compromiso en el cual el jugador no podrá estar presente debido a no estar inscrito en la lista de dicha competición: "se siente ese vacío de tener la oportunidad y perderla por un tema de inscripción, pero sabemos que llegaran más oportunidades" manifestó el defensor.

De igual forma, el cantero de Atlético Nacional dejó un mensaje claro para sus compañeros que tendrán acción ante Chapecoense: "trabajamos bien, el 'profe' dio la actitud y la final hay que ganarla, independiente del que juegue. Cada uno de mis compañeros está totalmente capacitado para afrontar este partido y si en esta oportunidad no pude estar yo, va a estar otro y estoy seguro de que lo va a hacer muy bien" sostuvo Carlos Cuesta.

El jugador que tomaría el lugar de Carlos Cuesta en la final, sería el bogotano Francisco Nájera. Cabe recordar el estado en el que se encuentran los demás defensores 'verdolagas'. Felipe Aguilar fue operado de su rodilla derecha y volvería para el otro semestre, mientras tanto, el 'canalero' Roderick Miller arrastra una pubalgia que está siendo tratada por los galenos de Atlético Nacional.

Por otra parte, Carlos Cuesta se mostró tranquilo con el hecho de no poder ser parte del juego ante Chapecoense: "durante la semana el 'profe' me tenía en cuenta, pero por un tema de inscripción no se pude estar. El grupo en sí tiene que ganar la final, todos queremos levantar ese título y que quede para la historia de Nacional".

Sin embargo, no escondió su deseo de haber podido jugar la final internacional: "sería mi primera final como titular. Aparecer en una final del club y mas internacional sería muy importante para mí. Estaba la ilusión y el deseo, pero son cosas que se salen de las manos y toca aceptarlas" comentó Cuesta.

A pesar de la ausencia ante Chapecoense, Carlos Cuesta fue enfático: "seguiré entrenando igual, eso no cambia. Hay muchos objetivos en este primer semestre, mantener el invicto en liga, clasificar a los octavos de la Libertadores, quedar campeones de liga. Esto solo es un partido en el que no puedo estar, pero hay muchas oportunidades cercanas".

Es preciso aclarar que el listado de jugadores inscritos en la Conmebol Libertadores Brigestone no es el mismo al de la Recopa Sudamericana, otro de los afectados fue el extremo derecho Rodin Quiñónes.

Sobre los 'tigres de soacha'

Luego de la final ante Chapecoense, Atlético Nacional tendrá que enfrentar a Tigres por la fecha 17 de la Liga Águila, con la posibilidad de superar su propio récord histórico de puntos en el 'todos contra todos' del rentado local por torneos cortos. Carlos Cuesta, sería uno de los elegidos para conformar el grupo, que recibe en el Atanasio, al cuadro 'felino'.

Sobre esto, el defensa 'verde' manifestó la intención de hacerle frente a todos los certámenes de una manera competitiva: "el grupo está mentalizado en sacar todos los torneos adelante. Está la prioridad en la Liga que es pasar el récord de puntos y estar invictos, pasar la primera ronda sin perder y, si se puede, quedar campeones también".

Respecto al módulo de juego que presenta Tigres, Cuesta fue sincero y dijo no tenerlo muy estudiado: "conozco poco. Apenas está haciendo su aparición en el torneo, no ha sumado muchos puntos y tiene jugadores sin tanto recorrido. Pero contra Nacional siempre se corre y se da lo mejor y en el Atanasio ellos vendrán a mostrar todo su talento".