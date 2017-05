Google Plus

Reinaldo Rueda: “Muy merecido por lo que se hizo el año anterior”. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

“Es un deseo que tenían los jugadores, la afición y los directivos que se brindaron íntegros en la Libertadores y la Suramericana y hoy están disfrutando de la Recopa”, asegura el técnico Reinaldo Rueda luego de obtener el séptimo título internacional para el “Rey de Copas” colombiano.

Sobre el planteamiento de Chapecoense, Reinaldo Rueda confesó que desde el principio esperaba un rival que venía a proponer un partido intenso, cerrando espacios, esperando y contra golpeando por las bandas, sin embargo, la anotación de Dayro Moreno cambió las cosas, “Ese equipo al recibir el gol tan temprano se debilitó un poco, dañó lo que habían pensado con el 4-5-1 que buscaba hacer un bloque por zona central y con salida con los extremos muy rápida, eso fue vital para la confianza”, sostuvo.

Debido a la lesión de Mateus Uribe y la no inscripción de Rodin Quiñones, el estratega vallecaucano tuvo que cambiar su nómina, incluyedo a Arley Rodríguez y Aldo Leao Ramírez en el once inicialista y rescató su trabajo, "no es fácil para Arley esa posición, pero ganábamos profundidad, un poco de juego aéreo ofensivo y defensivo. Los jugadores se brindaron, el grupo los arropó bien y lo hicieron a la altura" aseguró.

No es un secreto que Andrés Ibargüen ha tenido algunas dificultades desde que llegó al equipo, sin embargo, fue la gran figura en la noche copera anotando dos goles y su trabajo fue destacado por el profesor Rueda, “Felipe (Ibargüen) se fue dando cuenta de la importancia cuando es colectivo y trabaja para el equipo y recibió dos goles de premio”, recalcó.

En una semana, el nivel internacional de Atlético Nacional pareciera estar de nuevo en alza, pues en las últimas dos noches coperas el equipo anotó ocho goles en el Atanasio Girardot y conquistó la preciada Recopa. Por eso, el técnico Reinaldo Rueda rescató el esfuerzo de sus dirigidos: “Hemos estado sufriendo una transición dura por los jugadores que se fueron, seis de la parte ofensiva, la llegada de jugadores que se han ido adaptando, Algunos han dado una respuesta inmediata. Es ir encontrando ese nivel futbolístico, no ha sido fácil”.

Luego de la festejada noche copera, el equipo verde y su nómina alterna enfrentarán por la Liga Águila al recién ascendido Tigres en condición de local en menos de 24 horas. El partido será transmitido por Win Sports desde las 8:00pm y se jugará en el suelo antioqueño.