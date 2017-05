Francisco Nájera: "era un título que necesitábamos, nos llena de satisfacción"

Google Plus

Francisco Nájera: "estaba muy contento de poder jugar una final" | Foto: VAVEL Colombia

Luego de la victoria que le significó a Atlético Nacional coronarse como el primer club colombiano en ganar una Recopa, Francisco Nájera, defensa central 'verde', expresó las sensaciones tras la nueva conquista internacional.

"Era un título que necesitábamos, nos llena de satisfacción por todo lo que se había vivido allá y por todas las especulaciones. Fue un buen resultado para el equipo" comentó Francisco Nájera, defensa 'verdolaga'.

El zaguero bogotano fue quien ocupó el puesto de Carlos Cuesta, debido a que el juvenil no estaba inscrito en la lista de jugadores para dicha competencia. Nájera, respondió de buena manera la confianza que el estratega verdolaga depositó en él.

"Me sentí muy bien. Estaba muy contento de poder jugar una final. La verdad han pasado varias finales y siempre he estado con el equipo pero no es lo mismo estar dentro de la cancha, entonces quería hacerlo bien por el equipo y afortunadamente así salió" manifestó Nájera, jugador que acumula 11 títulos con Atlético Nacional desde su arribo al equipo.

Por otra parte, Francisco Nájera se refirió acerca del nivel de concentración que demandó el partido, sumándose a esto la influencia que tenía las condiciones en las que estaba el terreno de juego: "representaba un reto más el estado del campo de juego, aunque el balón corría bien, eso fue positivo para nosotros. Pero sí se podía prestar para el bote del balón y teníamos que estar muy atentos".

Sobre el equipo

Con la victoria y el título conseguido ante Chapecoense, Atlético Nacional suma dos triunfos al hilo en el plano internacional. Los resultados conseguidos y la propuesta futbolística presentada por los 'verdes' se va asemejando a lo expuesto por el club en el 2016.

Sobre la situación actual de Atlético Nacional, el jugador dijo: "es lamentable que algunos resultados que nos hubieran tenido mejor en la copa (Libertadores) no los hayamos conseguido. Sin embargo, estamos en carrera y el equipo sigue luchando y eso es lo que necesitamos para estas alturas del campeonato".

Asimismo, el defensor aprovechó para referirse a los compromisos venideros ante Botafogo y Barcelona de Ecuador por la Conmebol Libertadores Bridgestone: "esos son nuestros partidos. Son los grandes objetivos de aquí hasta que termine la fase regular de la Liga Águila, donde ya estamos clasificados, pero esos dos partidos significarán pasar a la siguiente ronda".