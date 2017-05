Reinaldo Rueda: "hacer un equipo de un día para otro, no es fácil". | Foto: VAVEL Colombia

Atlético Nacional, no logró pasar del (0-0) ante el modesto equipo de Tigre. En un partido en el que el juego se tornó parco, los dirigidos por Rueda no encontraron la forma para doblegar al conjunto de Soacha. Al finalizar la partida, el técnico 'verdolaga' dio sus sensaciones de dicha igualdad.

Sobre el rival

"Pienso que fue un juego intenso, lo sabíamos así, lo habíamos analizado. Consientes de que son un gran equipo (Tigres), que ha venido haciendo buenos juegos. Quizás no ha podido marcar la diferencia en los resultados por esa falta de contundencia en el frente de ataque, pero tienen una buena conceptualización en el fútbol, con jugadores que se conocen muy bien, corre demasiado, aunque, tal vez, tienen esa mentalidad de la segunda división" sostuvo Rueda.

De igual forma, el estratega de la institución 'verde' se mostró respetuoso ante el rival: "nosotros veníamos de la noche de ayer, fue una noche corta para el equipo. Por eso no podíamos entrar a subvalorar ni a menospreciar un rival que venía con muchos deseos."

También, el DT del equipo antioqueño fue enfático en: "Tigres es un equipo que viene con un muy buen trabajo de varios años, una base que se ha conservado y tiene jugadores con mucha 'hambre' de gloria y ganas de figurar. Eso hacía más difícil el juego

Sobre Atlético Nacional

También hubo lugar para la autocrítica: "Algunos jugadores habían tenido minutos ayer y aún así nos costó mucho, faltó finalizar, no tuvimos mucha creatividad ni situaciones de gol y las dos que tuvimos no las concretamos. Queríamos ganar, ampliar la diferencia en la tabla mas no lo logramos, los jugadores de brindaron íntegros y al final el partido sirve para tomar ritmo y seguir elevando el nivel de algunos jugadores y ya mañana (hoy) hay que viajar a Tunja, para jugar el sábado con otro equipo" precisó Rueda.

Por otra parte, la prensa aprovechó para preguntar sobre cuál sería la estrategia para enfrentar a los equipos que vienen al Atanasio en una postura defensiva y en búsqueda de empatar; a lo que Reinaldo Rueda dijo:

"hoy no teníamos los hombres con características para buscar esa variante y más con las limitantes que teníamos en algunas posiciones. Frente a estos equipos es muy fácil caer en la tentación (atacar y descuidar la zona defensiva) ellos siempre van a contraatacar aunque no tengan gol, pero hay hombres que tienen su cuota de gol como Franco (Yuberney, delantero Tigres F.C) y por eso creo que no había que desesperarse. Había que trabajar el partido, buscar la situación de gol y saber que es un equipo que no se puede minimizar en ese sentido"

Además, el estratega nacionalista aseveró: "incluso con el primer equipo tampoco hemos venido teniendo una gran cantidad de doles, excepto los dos últimos juegos internacionales. En la Liga siempre ha sido poca la diferencia para cada partido."

A pesar de la abismal diferencia en la tabla de posiciones entre Atlético Nacional y el resto de equipos de la Liga Águila, es cierto que el cuadro 'verde' ha ganado varios partidos sin mostrar su mejor versión.

Con respecto a lo anterior, Rueda explicó: "Por ahí hicieron partidos de visitante muy importantes donde hubo una mejor expresión. En calidad de local pesa ese compromiso con la afición, el no lograr abrir el marcador en los primeros minutos va dándole confianza al rival y haciendo generar inseguridad en algunas situaciones de los nuestros. Estamos en el camino de que con el respaldo y el andar del torneo ellos tomen confianza y expresarla. Sabemos que Dájome, Rodin y Juan Pablo (Ramírez) tienen más".

Sumándose a los bajones en el nivel de algunos jugadores, el técnico dijo: "Asumir la responsabilidad de la Liga y algunos participar en la Copa (Libertadores) hacer un equipo de un día para otro no es fácil y mucho más ante equipos que tienen una mejor huella de trabajo,

En una de las posiciones donde a Reinaldo Rueda le ha tocado improvisar ha sido la de extremo por derecha. El técnico ha intentado con varios jugadores sin tener la respuesta deseada, sin embargo, parece que el canterano Rodin Quiñónes es quien mejor ha asimilado la posición y ha exhibido buenos argumentos para hacerse con el puesto.

"Rodin va tomando forma. En el primer tiempo fue muy auspicioso quizás en el segundo tiempo no tuvo tanto espacio y a veces no conceptualizó cuando tenía que jugar al pie, o cuando tenía que jugar al espacio, pero es un alternativa muy buena. Ayer pienso que Arley (Rodríguez) cumplió con todas las situaciones que se presentaron a pesar de no ser el ideal para abrir cancha, quizás para jugar de visitante sea una mejor posibilidad, a pesar de la generosidad y esfuerzo que hizo. Ahí tenemos esas dos posibilidades para el juego de la otra semana".

Concepto sobre Patriotas

"Tenemos el compromiso de seguir el compromiso de la Liga, llevamos en gran porcentaje el equipo que jugó ante Tigres. Así alternaremos algunos jugadores pensando en los juegos de la próxima semana", explicó Rueda.

"Hubo dos estructuras de trabajo donde había táctica grupal, nos enfocamos en hacer una recuperación para regular la carga de trabajo. La exigencia de esta profesión es que los jugadores aprovechen las oportunidades, en estos tres juegos que quedan deben darlo todo".