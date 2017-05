Reinaldo Rueda: "Me equivoqué, no tuve la fortuna de acertar"

Reinaldo Rueda: "no se consolidó el grupo como queríamos" | VAVEL Colombia - Juan C. Álvarez

Atlético Nacional perdió (1-0) contra Botafogo en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro. Con la derrota sufrida, el 'verde', se despidió de sus aspiraciones de defender la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone y complicó sus chances de ingresar a la Copa Sudamericana.

Con respecto al compromiso en tierras cariocas el estratega 'verdolaga' dio sus impresiones: "pienso que se planteó conscientes de la necesidad que teníamos. Creo que el partido se enfrentó muy bien en el primer tiempo, se controló el impulso y la emotividad del rival y después faltó el "punch" para finalizar unas jugadas que tuvimos en el primer tiempo. Teníamos que haber evitado que Botafogo tomara impulso en el segundo tiempo y ellos tuvieron la fortuna de marcar el gol en el minuto y de ahí se desmonta el partido" señaló Reinaldo Rueda.

Por otra parte, Rueda, reconoció la virtudes que el 'fogao' mostró ante la escuadra 'verde': "hicieron un juego de aplicación táctica, de mucho sacrificio. Son un equipo muy obediente en esa parte de hacer bloque de espera y salir rápido y con esto superaron nuestra propuesta. Creo que ganaron muy bien".

Sobre los errores en la Copa

Atlético Nacional, se unió al grupo de 4 campeones de Copa Libertadores que terminaron eliminados al año siguiente de haberla ganado. Sobre los errores y falencias presentadas por el 'verdolaga', Reinaldo Rueda manifestó:

"no se consolidó el grupo como queríamos, quizás la profundidad y potencia que necesitamos para poder competir no se dio y hubo jugadores que no llegaron al nivel ideal, no dieron la respuesta esperada, no solo los que vinieron hoy, sino otros que no vinieron. Producto de ello, está el no haber podido descifrar esos juegos en calidad de visita y como lo fue el partido contra Botafogo, en calidad de local".

Además, Rueda hizo mea culpa sobre algunas decisiones erradas en la competencia: "pienso que me equivoqué, que no tuve la fortuna de acertar quizás con los jugadores que llegaron más los que se perdieron y producto de ello no tener el equipo con la contundencia para poder descifrar (los partidos)" sostuvo el DT nacionalista.

Liga Águila 2017-l, objetivo para Atlético Nacional

Los 'verdes' cabalgan la Liga Águila con solvencia, lograron superar el récord de puntos en la fase de 'todos contra todos' de la liga, están invictos y cuentan con los mejores números en ataque y defensa. Luego de la eliminación del certámen continental, Atlético Nacional apunta a la obtención de título 16 en el rentado local.

"seguimos en camino de la liga. Tenemos que focalizar toda la atención en la liga conscientes de que se viene la instancia, trascendental e importante y debemos ratificar lo hecho lo que se ha venido haciendo hasta el momento" dijo Rueda.

De igual forma, mencionó lo que se tendría que hacer para el segundo semestre del año: "tenemos que hacer una evaluación exhaustiva, que ya comenzó desde hace 15 días, sabemos que tenemos que fortalecer al equipo. Esta es una lección dura, despedirnos de la copa de esta forma, porque ya las opciones matemáticas se terminaron y debemos ser consientes de lo que nos falta para poder fortalecer al equipo" sentenció Reinaldo Rueda.