Esequiel Palomeque: "Hice las cosas bien, pero si no ganamos nada de eso cuenta"

A pesar de la derrota, Esequiel Palomeque fue uno de los jugadores destacados en el 'Clásico Antioqueño 294'. | Foto: AS

Corpulento, técnico, seguro en el mano a mano, así se mostró Esequiel Palomeque anoche en su primer 'Clásico Antioqueño' donde Atlético Nacional perdió su invicto de 19 fechas ante Independiente Medellín en un emotivo 4-3.

Una de las sorpresas que Reinaldo Rueda puso en el '11' inicial del 'clásico antioqueño' fue la presencia de Palomeque en lugar de Carlos Cuesta quien sufre una fatiga muscular. Con tristeza y 'rabia' deportiva, el central derecho analizó el partido y además proyectó que debe hacer su equipo para coronarse campeón de la Liga Águila 2017-I.

"La idea que nosotros nos propusimos desde el comienzo del campeonato fue terminar el todos contra todos invicto y lograr el título. Desafortunadamente se pierde esta noche (ayer) nos vamos tristes, pero mañana (hoy) será otro día y ya estamos pensando en el miércoles", comentó Palomeque sobre el partido de anoche.

En su primer semestre con Atlético Nacional, Esequiel ha jugado siete partidos, de los cuales en tres llegó desde el banco de suplentes. En su cuarto partido como titular, pudo sentir la adrenalina que da un 'duelo aparte' como lo son los clásicos.

"Me sentí bien jugando mi primer clásico, hice las cosas bien, pero si no ganamos nada de eso cuenta. Me queda seguir trabajando para ayudar al equipo", indicó.

Palomeque también opinó sobre Jaguares, rival de Atlético Nacional en los cuartos de final de la Liga Águila 2017-I.

"Jaguares es un equipo que juega bien al fútbol, por algo están entre los ocho, nadie les regaló nada. Luchando partido tras partido lograron su clasificación. Ellos en su cancha son muy fuertes, nosotros vamos a ir a buscar el resultado y ganar esa serie", remarcó.

Esequiel Palome, el 'trotamundos' del fútbol colombiano

Europa, Centroamérica y Colombia ha visto el juego de Esequiel Palomeque. | Foto: Cero a cero

De su Quibdó natal, el espigado central cruzó el continente y encontró su debut en Europa Oriental, el Spartaks de la segunda división en Letonia fue su primer club.

A los 18 años y luego de haber ascendido al club letón, Esequiel Palomeque viajaría a República Checa para jugar en el Sigma, donde obtuvo la Copa Checa en la temporada 2011/12.

Tras el éxito en el fútbol checo, Palomeque se iría a jugar al Gomel de Bielorrusia. Gracias al entrenador Nelson Gallego, el chocoano regresó al continente americano para jugar en el Plaza Amador de Panamá. Allí jugó dos temporadas y 34 partidos, además que marcó tres goles.

Con la buena huella que dejó en el fútbol 'canalero', Esequiel regresa a Colombia para jugar en el Cortuluá, equipo donde jugó apenas tres partidos en seis meses con el equipo 'corazón del Valle'.

En enero de 2017 llega a préstamo por un año con Atlético Nacional. Sus buenas condiciones hacen que Reinaldo Rueda lo tome en cuenta para la temporada donde ya celebró la Recopa Sudamericana.

Actualmente, Palomeque ha jugado siete partidos, tres de ellos saliendo desde el banco. Con 24 años se proyecta a ser un defensor destacado para el fútbol colombiano.