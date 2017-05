Edwin Velasco:  "Jaguares no tiene mucho nombre pero vienen haciendo las cosas bien"

Google Plus

El lateral vallecaucano es el más opcionado para ser titular en Montería. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Mañana comienza la fiesta grande del fútbol colombiano, ocho equipos se verán las caras por confirmar quien es el mejor del semestre y Atlético Nacional está presente como un visitante habitual a esta etapa del campeonato. Su primera estación rumbo al campeonato será el estadio Jaraguay de Montería donde enfrentará a Jaguares de Córdoba, quinto en la clasificación en el todos contra todos y una de las revelaciones del certamen.

Previo a este encuentro, el lateral izquierdo Edwin Velasco habló con los medios de comunicación presentes en el último entrenamiento 'verdolaga' antes de viajar a tierras cordobesas.

El vallecaucano explicó que el clima será un factor de cuidado para el partido de mañana, pactado para las 3:15 p.m. "El clima es bastante complicado, sobretodo para nosotros que estamos acostumbrados a trabajar en Guarne vinimos esta mañana a practicar en el Estadio para tener una temperatura similar a la que tendremos mañana en Montería".

Sobre el equipo 'felino', Velasco remarcó que "Jaguares es un equipo con una muy buena defensa. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego, teniendo la pelota, tratar de no buscar el juego físico porque sabemos que en el uno contra uno podemos sufrir más desgaste, hay que hacer un partido inteligente".

"Nosotros no debemos de mirarlos por encima del hombro, vamos a buscar un buen resultado, sabemos que es un equipo peligroso y concentrarnos en nuestro trabajo. Jaguares no tiene mucho nombre pero vienen haciendo las cosas bien, son los equipos que complican siempre", agregó el ex Tuluá.

"No hay tiempo para pensar en lo que ya pasó. Vivir en el día a día y pensar en lo que viene".

Para nadie es un secreto que Nacional parte como el gran candidato al título, sus 49 puntos en la fase todos contra todos y 19 fechas de invicto lo respalda. Sin embargo, "a partir de ahora todos comenzamos de cero, el favoritismo lo dejamos de lado, sabemos que va a ser un rival complicado que por algo están en estas finales, tuvieron su mérito de estar acá. Nosotros siempre donde juguemos salimos a jugar y a buscar un buen resultado", aclaró Edwin.

Ante la posibilidad de ser titular mañana, el vallecaucano manifestó que "si se da la oportunidad de jugar sería muy bueno, yo trabajo bien, busco la confianza del profesor (Reinaldo Rueda) y si puedo actuar, tengo que hacerlo de la mejor manera".

Sobre la importancia en lograr un buen resultado en el primer duelo, Edwin comentó que "de esto se trata, de hacer una serie donde demos el primer golpe afuera y luego rematarlo en casa. Cada uno de nosotros se prepara mental y físicamente para ganar y este partido no va a ser la excepción".

Recordando el año pasado, Edwin Velasco ya marcó un gol de media distancia con la camiseta 'verdolaga', eso le podrá dar rédito en un partido donde el desgaste será demasiado. "Hoy trabajamos la media distancia, el profesor Rueda nos dijo que probemos mucho, es una carta que debemos jugarnos", expresó.

Finalmente, sobre el rumor que lo pone en la órbita del Vasco Da Gama de Brasil, Edwin Velasco precisó que "por ahora es un rumor, nadie ha conversado conmigo, ni me han confirmado nada".