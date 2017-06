Jhon Edison Mosquera: “Aquí no vamos a esperar a que Jaguares coja confianza”

“Aquíno vamos a esperar a que Jaguares coja confianza”, Jhon Edison Mosquera. | Foto: Juan Álvarez - VAVEL Colombia

Después de derrotar 1-3 en condición de visitante a Jaguares de Córdoba, Atlético Nacional ya tiene su mente puesta en lo que será el partido de vuelta, en Medellín. En la plantilla de jugadores saben que no se pueden relajar y mucho menos esperar a que el equipo contrario busque el resultado desde el primer minuto.

“Somos conscientes de que queda un partido, 90 minutos. Jaguares es un rival que es muy complicado, porque juega muy bien al fútbol, en los partidos se ve ese juego interior, que es peligroso en todo momento, lo hacen a uno o dos toques, entonces no nos podemos relajar. Nosotros le hicimos tres goles, pero eso no significa nada, tenemos que seguir trabajando para poder cerrar la serie en casa”, comentó el jugador ‘verdolaga’.

Mosquera aprovechó el momento para expresar que en el estadio ‘Atanasio Girardot’ no se puede esperar a que el rival empiece a proponer en el partido y coja confianza, pues según su concepto, Atlético Nacional debe salir a resolver rápido el partido.

“Aquí no vamos a esperar a que ellos cojan confianza, porque nosotros estamos en nuestro estadio. Nosotros vamos a jugar el partido como si no hubiéramos conseguido un resultado positivo en Montería, para intentar hacerles daño y poder cerrar la serie lo más rápido posible”, señaló.

Haciendo referencia al hecho de que en los últimos partidos no ha aparecido de titular y mucho menos de suplente, Mosquera indicó que está tranquilo y se sigue entrenando normalmente, pues él ya tuvo su oportunidad y ahora la tienen sus compañeros.

“Yo sigo entrenando normalmente. Desde que llegué a la institución no han pasado informes de indisciplina y mucho menos de que arribé tarde a un entrenamiento. Yo sigo trabajando como un profesional. Ya tuve mi oportunidad, ahora la tiene mis compañeros, quienes la están aprovechando. Mis compañeros me la están poniendo difícil, lo que me motiva a seguir trabajando y esforzándome más”, explicó el ex jugador del Bohemians 1905 de Praga

Para finalizar, Jhon habló de qué busca en los entrenamientos que tiene a diario con su equipo, pues ahora que no es titular, se está esforzando al doble por coger confianza y regresar al primer equipo.

“Yo trabajo. El profe me dice que esté tranquilo. Él es quien toma las decisiones. Hay ocasiones en las que me ubica de lateral izquierdo. Yo sigo corriendo y metiendo. Ahora mis compañeros tienen la oportunidad. Cuando yo vuelva a tenerla, la aprovecharé para reventarla”, finalizó.