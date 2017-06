Atlético Nacional vs Jaguares en vivo online por la Liga Águila (0-0)

Google Plus

¡Bienvenidos a la transmisión online del partido entre Atlético Nacional y Jaguares por los cuartos de final de la Liga Águila 2017-I! En la ida, Nacional ganó 1-3 y buscará en su casa cerrar la llave. Por su parte, Jaguares, de buena campaña como visitante, buscará remontar el resultado del primer compromiso.

El último partido que jugaron fue el miércoles por la ida de los cuartos de final de la liga en Montería y Atlético Nacional se impuso 1-3 con goles de Dayro Moreno, Rodin Quiñones y Macnelly Torres. Por Jaguares descontó Ray Vanegas.

Díaz destacó la buena campaña que hizo Jaguares por fuera de casa y se aferra a eso como una de las claves . "De visitante hemos hecho muy buenos partidos y ojalá Dios permita que pase".

El defensor Juan Zuluaga y el delantero Wilmer Díaz charlaron con los medios de comunicación sobre el compromiso. Zuluaga dijo que tienen que "salir con mucha inteligencia y con muchas ganas de sacar el resultado por fuera".

Por su parte, Nieto dijo que a pesar del buen resultado obtenido como visitante, no se pueden confiar. "Estamos contentos con la ventaja, pero sabemos que nada está definido. Estamos más tranquilos para el sábado pero igual debemos de ganar y liquidar esta serie".

Alexis Henríquez y Juan Pablo Nieto dieron sus impresiones del partido. Henríquez confía en que Nacional puede ser campeón: "Hay que creer en nuestras condiciones, creer que podemos ganar la Liga y que tenemos equipo para conseguirlo. Llevamos muchos años ganando, pero no nos podemos relajar".

El Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín será el estadio para esta llave. Tiene capacidad para albergar a 44.739 espectadores.

Jaguares tendría varios cambios en su once inicial. El único confirmado Fabian Castillo que no fue convocado por decisión técnica y en su lugar estará Juan Zuluaga.

Por las bajas, no estarán Alexis Henríquez que había cumplido su fecha de suspensión, pero un cuadro gripal lo dejó por fuera, Edwin Valencia por una infección estomacal y Andrés Ibargüen que sigue recuperándose de un golpe en el tobillo izquierdo.

Atlético Nacional volverá a contar con Mateus Uribe. Uribe vuelve tras un desgarro que sufrió en el cuadriceps izquierdo.

El arma para Jaguares será el volante ofensivo Kevin Londoño que tiene dos goles y cinco asistencias, mejor en esta categoría en el equipo. Además en la ida entró muy bien y causó problemas a la defensa.

Dayro Moreno será una de las claves del encuentro. Tiene 10 goles en la Liga, uno menos que el máximo anotador del torneo, Feiver Mercado de Cortuluá.

El entrenador de Jaguares, Hubert Bodhert lamentó las opciones de gol que sus dirigidos no concretaron en la ida. "La derrota nos dejó una gran lección: Nacional no enseñó que hay que concretar las opciones de gol que se tengan. Jaguares pudo pegar primero, pero salieron a relucir las falencias que hemos tenido en el semestre".

Rueda convocó a 18 jugadores para este partido.

Bernardo Redín, asistente técnico del estratega Reinaldo Rueda, tomó la palabra e indicó que a pesar de la ventaja obtenida, no hay que confiarse. "Se sacó una buena diferencia pero no es confiable, así saquemos ambos equipos los mismos once, el partido es diferente. Ganamos en una plaza fuerte, ante un buen rival y eso nos reconforta".

En Medellín se han jugado tres partidos. En el 2015, el verde se impuso por la mínima con gol de Jefferson Duque, en el 2016 el marcador fue de 2-1 con goles de Andrés Ibargüen y Edwin Velasco, por los cordobeses marcó David López. En 2017, los paises volvieron a ganar 2-0 con tantos de Dayro Moreno y Mateus Uribe.

Por liga se han enfrentado seis veces y en todas ha ganado Nacional.

El último partido de Jaguares como visitante se dio ante Rionegro Águilas y se impuso 0-1 con gol de Edwin Ávila por la fecha 20 de la Liga Águila. Este triunfo le permitió meterse en los playoffs.

El ganador de esta llave jugará con el vencedor de la llave entre Millonarios o Atlético Bucaramanga.

Jaguares llega a Medellín con la complicada misión de revertir un 1-3 como visita para acceder a las semifinales. Con dos goles le bastaría para forzar los penales.

El último partido de Nacional como local fue ante el Deportivo Cali por la fecha 19 y fue un empate sin goles.

Nacional llega a este partido con una ventaja de dos goles y buscará cerrar la llave como local sin pasar ningún sobresalto y llegar a las semifinales.