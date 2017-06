Diego Arias: "Jaguares en varios estadios hicieron buenas presentaciones"

Google Plus

Diego Arias: "sabíamos que no iba a ser fácil" | Foto: VAVEL Colombia - Juan C. Álvarez

Atlético Nacional avanzó a las semifinales de la Liga Águila 2017-l, al superar con un marcador global de (6-3) a Jaguares de Córdoba. Sin embargo, por un momento, los 'verdes' se vieron sorprendidos en el Atanasio Girardot, a tal punto de tener la serie empatada. Aunque, para fortuna de los locales, sobre la media hora de la segunda parte remontaron el marcador y se impusieron con un (3-2).

El volante de contención, Diego Arias, dio su concepto sobre el juego en el que actuó durante los 90 minutos: "había que recuperar rápido la pelota, controlar el juego con buena circulación del esférico. En el segundo tiempo lo pudimos hacer por varios momentos y eso nos facilitó el poder crear las oportunidades. Aunque desde el primer tiempo sabíamos que no iba a ser un partido fácil".

Además, el volante pereirano explicó cuál fue el pedido del técnico tras finalizar los primeros 45 minutos con el marcar en contra: "teníamos que organizarnos mejor, distribuirnos en toda la mitad de la cancha para que ellos no nos controlaran y creo que se cumplió en cierta parte del segundo tiempo".

Sobre el rival

La escuadra cordobés saltó al gramado del Atanasio Girardot con la convicción de lograr la hazaña ante Atlético Nacional. Sobre los 60 minutos de juego, las 'fieras del Sinú' lo estaban logrando al empatar la serie y, hasta ese momento, obligar a la definición desde el punto penal.

Sin embargo, los dirigidos por Reinaldo reaccionaron y lograron remontar un (0-2) y terminar con la victoria (3-2). Sobre el plateamiento hecho por Jaguares en condición de visitante Diego Arias dijo: "no solamente acá (Medellín) hicieron buenos partidos, sino también en varios estadios del país hicieron buenas presentaciones".

Asimismo, para Diego Arias la actuación hecha por Jaguares no fue mera casualidad: "no me sorprende lo hecho por ellos, tienen jugadores de características para jugar de manera decidida en el frente de ataque. Cualquier equipo ante delanteros rápidos y habilidosos lo va a sufrir y en algunos momentos nos pasó. Por suerte lo supimos recomponer".

Finalmente, el jugador 'verdolaga' habló sobre los aspectos a evaluar para la siguiente instancia de la competencia: "pareciera que en el primer tiempo, por estar arriba en el marcador, no hubiéramos entrado al terreno de juego. Pero la intención siempre fue ir al frente y poder controlar el juego, aunque ellos con sus virtudes nos obligaron a otra cosa. Somos 11 contra 11 y ellos tiene capacidades, por eso están en las finales".

Atlético Nacional aguarda por su rival en las semifinales de la Liga Águila 2017-I. Millonarios o Bucaramanga será el nuevo escollo que tendrá que superar si quiere seguir surcando su camino rumbo a la estrella 16.