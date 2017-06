Dayro Moreno: Pasado millonario, presente de Rey

Google Plus

El actual goleador de la Liga Águila 2017 fue botín de oro dos veces con el 'embajador'. | Fotomontaje: VAVEL Colombia

Son las 8:30 a.m. en la sede deportiva de Atlético Nacional, un día de entrenamiento cualquiera donde el equipo dirigido por Reinaldo Rueda ultima detalles para su próximo compromiso.

De repente llega un lujoso auto azul, todos saben quien es, lo conduce el goleador del torneo, el hombre que tiene al 'verde' a punto de pelear una nueva estrella a pesar del fracaso continental, aquella figura para la conquista de la Recopa Sudamericana, el gran Dayro Moreno.

"Era la obsesión en muchos mercados de pases". Así lo recitaban algunos directivos nacionalistas tan pronto se supo que el conjunto antioqueño sería su nuevo destino en este 2017. No solo ellos estaban expectantes, los hinchas 'verdolagas', fieles a sus colores tenían la ansiedad de que Moreno les comenzara a darles alegrías.

Comenzó el campeonato y el '17' arrancó con todo, mostró ese nivel que lo hizo Campeón de goleo en la exigente Liga MX con Tijuana. Luego, tuvo un bache en el momento crucial para continuar defendiendo la Copa Libertadores. Pero recompuso el camino y ahora, con 16 goles, 12 de ellos en la Liga Águila 2017-I, lo tienen a punto de coleccionar un nuevo botín de oro.

Cuatro años atrás, Bogotá esperaba 'pintada de azul' un referente para el ataque 'embajador', sin mucho ruido y con ganas de volver a relanzar su carrera y tras su paso por la 'arenosa', Dayro Moreno llegó a Millonarios. A punta de goles y buenas actuaciones se ganó a la exigente hinchada 'capitalina'. Dos títulos de goleo, el fruto de un gran trabajo para el tolimense quien volvería a surcar su camino en el exigente fútbol internacional.

Quizás la mayor frustración de Moreno fue no bordar una estrella con Millonarios. Su rendimiento personal no pudo ser completo con el trabajo de equipo y terminó su ciclo en Bogotá.

El pasado 7 de abril, Millonarios recibió a Nacional por la fecha 12 de la Liga Águila 2017-I. Dayro volvió a su antigua casa, esta vez llegaba al estadio El Campín con los colores 'paisas'. Muchos hinchas lo entienden y le agradecen los buenos momentos vestido de azul, otros lo abuchean e insultan, hasta lo tratan de 'vendido'. Esos últimos no saben o no quieren entender que es un trabajo como cualquiera y que un día estás aquí y el otro no sabés.

El delantero lo intentó, tuvo un par de llegadas a su favor, pero la 'caprichosa' no quiso besar la red. Al final, un gol de Aldo Leao Ramírez bastó para que el 'verde paisa', esa noche de amarillo se llevaran los tres puntos.

Esta semana vuelven a carburar las energías de odios y amores a un jugador que en cada equipo se entregó a punta de buen juego y goles. Queda en el destino el rendimiento de Dayro en esta llave, como lo dijo hace tiempo "me debo al gol" y no descansará hasta celebrar con su 'bailecito' una nueva conquista. Eso sí, como lo refleja el color de su auto y mire al cielo, nunca olvidará sus buenos momentos teñidos de azul.