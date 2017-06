Franco Armani: "Iremos a Bogotá con la convicción de conseguir los tres puntos"

Google Plus

El 'rey' del arco 'verdolaga' sueña con bordar una nueva estrella en el escudo de Nacional. | Foto: Juan C. Álvarez -VAVEL

Atlético Nacional tendrá una prueba difícil si quiere ser finalista de la Liga Águila 2017-I. Millonarios será el rival de los 'verdolagas' quienes tienen una deuda pendiente del pasado campeonato cuando se chocaron en cuartos de final. En semifinales 'azules' o 'verdes', solo habrá uno que dispute la estrella de junio.

Previo al duelo en Bogotá el miércoles, el cancerbero argentino Franco Armani habló con los medios de comunicación donde analizó lo que puede ser ese duelo de históricos en el fútbol colombiano.

"Con Millonarios o con el rival que nos hubiera tocado es una semifinal, unos lindos partidos para exponer todo nuestro fútbol. Debemos afrontarlo de la mejor manera, ojalá podamos sacar un buen resultado de Bogotá", expresó Armani.

Sobre disputar una nueva semifinal del rentado colombiano, el argentino resaltó que, "en estas instancias no se pueden cometer errores, debemos estar muy bien concentrados, no darle chance al rival. En el partido pasado con Jaguares sufrimos mucho, cualquier oportunidad que les des nos están convirtiendo. No podemos dejar que ellos tomen confianza, para eso nos estamos preparando bien".

Entrando en el rival, Armani comentó que "Millonarios es un gran equipo, sabemos que debemos conseguir un buen resultado como visitante para estar más tranquilos en casa".

Sobre el juego de ellos, "es un equipo muy fuerte de local, juega por bandas, nos va a salir a atacar. Sus laterales tienen una gran vocación ofensiva, el juego aéreo es otra arma que tienen muy fuerte, por eso tenemos que tener cuidado en las pelotas quietas", aclaró.

"Tenemos todos los jugadores a disposición, iremos a Bogotá con la convicción de conseguir los tres puntos", apuntó.

Uno de los jugadores destacados en el equipo 'embajador' es el volante argentino Maximiliano Núñez. Franco Armani analizó su juego "Maxi Núñez tiene velocidad, buenos centros. Lo importante es taparle su pierna hábil, en el área debemos estar concentrados y tomar bien la marca", precisó.

Uno de los factores que más ha afectado el equipo fue su zaga defensiva. Sin embargo, Armani expresó que "el cambio de los jugadores en la defensa no influye en los goles que nos convierten. Todo pasa por la concentración que tengamos, cualquier chance que tienen nos están convirtiendo. Cada cual que tenga que jugar debe hacerlo mejor".

La hinchada 'verdolaga' vive este duelo contra Millonarios de manera particular. "Para la gente es un clásico, contra Millonarios ellos quieren ganar. No solo para ellos sino para nosotros también, queremos brindarle un paso a la final a nuestra gente", comentó el 'milagroso de Casilda'.

A pesar de la eliminación en la Copa Libertadores, para Armani es un capítulo terminado. El argentino tiene una meta. "El propósito de todos está en conseguir esta Liga y jugar de nuevo en la Copa Libertadores".

Su futuro y la posible llegada a la Selección Argentina

Ante los rumores sobre su partida al fútbol mexicano, Franco Armani remarcó que, "no tengo ni idea, cada semestre que terminan me ponen en cada equipo. Hay que esperar si sale una oferta, la analizaré y tomaré la mejor decisión".

Mientras que en el tema de Jorge Sampaoli, nuevo técnico de la Selección Argentina quien además es de Casilda como Franco, un 'plus' para la opinión pública que le apuntan a estar vestido de 'albiceleste'.

"No he tenido ningún contacto con él (Jorge Sampaoli), seguiré trabajando. Ojalá algún día pueda estar en una convocatoria. Esto me lo da el esfuerzo, poder jugar alguna copa internacional que es una vitrina muy importante. Siempre tengo la esperanza de estar con la Selección", concluyó.