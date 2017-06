Franco Armani, un cerrojo indescifrable ante Millonarios

Google Plus

Millonarios intentó hacer gol, pero Armani estuvo en su noche y tapó todo. Foto: Esteban Vega - Semana

Hay partidos de fútbol en los que un equipo le debe un buen resultado a su arquero, y más en una serie que es de ida y vuelta, pues con sus atajadas y liderazgo desde el arco transmite confianza a sus compañeros para que sigan jugándosela contra el equipo rival.

Ayer, en el partido de ida de las semifinales de la Liga Águila 2017-I, en el estadio ‘Nemesio Camacho’ el Campin, Millonarios igualó sin goles contra Atlético Nacional. Los dirigidos por Reinaldo Rueda hicieron un partido inteligente y aguantaron las embestidas de su rival, empezando con la seguridad en el arco de Franco Armani.

Y fue precisamente en el minuto 18 del primer tiempo cuando el arquero nacido en Argentina empezó a convertirse en figura. Jhon Duque, jugador de Millonarios, remató hacia el palo derecho del golero, el balón parecía no tener complicaciones, pero le tocó estirarse para sacarlo, pues casi entra con la dirección que llevaba.

Pasaron cuatro minutos en el cronómetro y Armani volvió a aparecer para seguir mostrando que iba a ser complicado hacerle un gol. Santiago Mosquera, volante del equipo ‘azul’, remató con mucha potencia y ubicación, el balón fue al palo izquierdo, para evitar el pique antes, el arquero se adelantó y desvió totalmente la trayectoria del balón.

La atajada del partido llegó en el minuto 52 de juego, fue como la de Rosario Central, en Argentina. Elicer Quiñones, desbordó el costado derecho, centró para Santiago Mosquera, quien remató hacia el palo derecho del arquero ‘verdolaga’, pero su remate fue atajado, el rebote le quedó a Deiver Machado, jugador que volvió a intentar vulnerar la portería ‘verdolaga’, pero otra espectacular atajada y reacción del arquero Armani impidió que el balón entrara.

Franco volvió a aparecer en el minuto 67 del partido, esta vez fue un remate del jugador que quizás lo hizo trabajar más en el compromiso. Santiago Mosquera volvió a intentarlo desde afuera del área, después de un pase de Macallister Silva, remató con potencia y ubicación al palo derecho, pero el arquero que nació en Casilda, Provincia de Santa Fe, volvió a atajar de manera espectacular.

No es que los jugadores de Millonarios hayan tenido una mala noche en la definición, no, eso no, es que Franco Armani fue un cerrojo para ellos.