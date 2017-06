Arley Rodríguez: "Siempre estoy a disposición de las decisiones que tome el técnico"

Fotografía: VAVEL Colombia

Atlético Nacional sigue en su puesta a punto para enfrentar a Millonarios en la vuelta de las semifinales de la Liga Águila. Para Arley Rodríguez, delantero del club antioqueño, llegar a estas instancias es muestra del buen trabajo de todo el equipo:

"Estamos en semifinales y a un paso de las finales, eso quiere decir que se ha venido trabajando bien".

Terminando el partido en Bogotá, Rodríguez salió con molestias y le dio paso a Edwin Velasco, por lo cual aún no se sabe si estará de partida para el choque de vuelta: "Ya el profe tendrá sus opciones, él analizará si puedo estar, ir al banco, o es mejor que descanse. Él toma la decisión, yo estoy a disposición de lo que él decida".

Respecto a dicha molestia, el atacante sostuvo que no es de preocuparse: "Un golpe que el primer día me preocupaba, después se hizo la revisión y el médico me dijo que no llegó a ser esguince. Es de reposo, pero hoy me entrené, comenzando me sentí un poco incómodo, después dejé ese temor y me sentí bien".

"La idea siempre es estar presente en el marcador, seguir sumando en esa tabla de goleadores. Esperar la oportunidad que se me brinda y quizá hacer el gol de la victoria", complementó Arley.

Finalmente, el nacido en San Andrés habló de las condiciones que lo tienen como una de las principales opciones de confianza para el técnico Reinaldo Rueda: " Primero, goles, ya que he convertido seis en pocos minutos en los que he actuado si nos comparamos con los demás delanteros".

"También la actitud, él sabe que si me mete en el segundo tiempo o terminando el partido voy a tener la misma actitud que si me mete al comienzo. También sabe que si estoy de partida en alguna jugada le puedo definir, me equivoco como todos, pero en alguna jugada se da", finalizó el jugador.

Nacional se verá las caras con Millonarios este domingo en el Atanasio desde las 7 y media de la noche. El choque definirá a uno de los finalistas de esta Liga Águila 2017-I.