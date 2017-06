“El arco en cero no depende sólo de Armani, sino a todo el colectivo”, Reinaldo Rueda

Google Plus

Reinaldo Rueda espera clasificar a Atlético Nacional a la final. Foto: Juan Camilo Álvarez Serrano

Después de empatar el día miércoles 0-0 contra Millonarios, por la idea de las semifinales de la Liga Águila 2017-I. El día jueves, el cuerpo técnico empezó la preparación para el partido de vuelta. Según el director técnico Reinaldo Rueda, se ha hecho diferentes trabajo para buscar que la recuperación sea óptima para el día domingo.

“El jueves hicimos un trabajo fuerte con los jugadores que no actuaron el día miércoles. El viernes se realizó un entrenamiento mixto para que la plantilla que jugó contra Millonarios completara su recuperación. Uno quisiera trabajar algo más específico, pero los jugadores todavía no están listos, hasta el más joven Carlos Cuesta todavía no está, entonces imagínese como estarán los demás, aunque hay algunos jugadores de experiencia que se recuperan más rápido”, comentó

Haciendo una retroalimentación del partido de ida, Rueda explicó que el equipo jugó bien, hizo las instrucciones que se le dieron en la previa, controló a los jugadores que tenían la misión de crear jugadas de peligro hacia el arco del arquero Franco Armani.

“Durante el desarrollo del partido la disposición del grupo fue la mejor. Sabíamos cuáles eran las sociedades debíamos controlar para que Millonarios no nos hiciera daño. Por momentos las decisiones del árbitro hicieron que nuestros jugadores se tuvieran que regular. Frente al rival no fueron las mismas decisiones y eso ayuda a que el rival progrese y evolucione”, expuso el entrenador ‘verdolaga’.

Reinaldo aprovechó el momento y manifestó que fue importante sacar el arco sin goles en el partido que se jugó en Bogotá, pues es una situación que se trabaja a diario en los entrenamientos, que no sólo depende del arquero sino de todos los jugadores que están en la cancha.

“Es muy reconfortante y gratificante sacar el arco en cero, porque el equipo se lo merece, porque lo trabaja a diario junto con Franco Armani, quien ha hecho un gran esfuerzo y es una situación para valorar. Esperamos que esto nos fortalezca. El nivel de solidaridad y agresividad colectiva tiene que ser desde el primer delantero. El arco en cero no depende sólo de Armani y los defensores centrales y laterales, sino a todo el colectivo”, finalizó.