Farid Díaz: "Con Nacional siempre se sueña, este equipo está para pelear finales"

Google Plus

"Con Nacional siempre se sueña, este equipo está para pelear finales", Farid Díaz

Los laterales de Atlético Nacional han sido las posiciones que más discretas durante todo el semestre, y debido a la falta de competencia que hay en el puesto, Bocanegra y Farid han jugado la mayoría de partidos en el semestre.

Por suerte para el equipo 'verdolaga', para este tramo final ambos han repuntado para acercarse al nivel máximo que se les conoció el año pasado. Pero por un lado, Bocanegra sufrió una lesión que puede dejarlo ausente de los dos compromisos de la final con Cali, quedando Farid Díaz junto a Henríquez, como los únicos experimentados en la defensa.

Al final del compromiso con Millonarios, Farid habló en los medios sobre el estado de la cancha deseando un mejor clima este miércoles y domingo: "Ha habido mucha lluvia en todos lados, pero creo que hoy se pudo jugar. No estuvo tan difícil pero más por el juego de nosotros, que se tornó así. Ojalá que estas dos finales podamos tener unos días buenos que permitan ver un mejor fútbol".

También fue consciente que la lluvia implicó un cambio de estilo no habitual en Nacional, "Nos tocó cambiar el estilo, porque nos obligó, no porque queríamos, pero eso ayuda para sacar el resultado". Y al ser consultado por el rival de la final, Deportivo Cali, destacó su repunte en el tramo final de la Liga Águila 2017-I, "viene creciendo en su fútbol. Es un equipo intenso, que viene haciendo las cosas bien. Terminó el torneo muy bien, lo remató, porque no había tenido su mejor comienzo. Nosotros trataremos de descansar para pensar en el Deportivo Cali y enfrentar esta final como se debe".

La opinión pública ha destacado el medio campo de Deportivo Cali, y ante eso Farid argumenta que no debe haber muchos cambios en Nacional para disminuir esa virtud del rival, "así como contrarrestamos a Millonarios, porque Millos también tiene un muy buen juego interno, tanto en Bogotá como acá. Y eso fue clave en el éxito para sacar el resultado".

Por último, se le asoció por el hecho de que la final caiga en día del padre y si lo había imaginado. Sin hacer mucho caso a la referencia, Farid fue claro en lo que implica estar en Nacional: "Con Nacional siempre se sueña. Este equipo está para eso, para pelear finales y estoy contento por estar ahí, para poder jugarla y esperar a ver qué pasa".

Este miércoles empieza la serie en Palmaseca a las 7.00 PM con un Nacional que espera sacar un resultado favorable ante el Deportivo Cali, que permita tener servida la mesa para el domingo, a la misma hora, el título que cierre un difícil semestre.

Cabe recordar que, Farid Díaz es pretendido por Olimpia de Paraguay, equipo que ha mostrado mucho interés por el lateral de 33 años de edad.