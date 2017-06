Google Plus

Elkin Blanco: "Es final, en la final se deja todo". | Foto: Jeshimy Quiñones - VAVEL Colombia

Los primeros 90 minutos se jugaron en el Estadio Deportivo Cali de Palmaseca, con un 'baile' del equipo local. Los 49 puntos de la fase regular no le sirvieron a Nacional, que terminó aguantando el marcador de manera dramática. Para Elkin Blanco, volante que fue titular en el encuentro, solo queda "pensar el día domingo, con nuestra gente, remontar el partido".

"Creo que la serie todavía está abierta, en Medellín nosotros somos fuertes también", prosiguió el volante ex-Millonarios. Si la serie quedó abierta, fue por la colosal intervención de Franco Armani. De no ser por los palos y sus salvadas, el partido habría terminado en una goleada que sepultaría las opciones del 'verdolaga'. "Esperemos las cosas salgan bien y hacer un buen partido", anheló Blanco, que fue fuertemente criticado por la prensa debido a su juego al filo del reglamento. ¿Qué tiene para responder Blanco? "Es final, en la final se deja todo".

Diego Arias se manifestó visiblemente enojado con el arbitraje. A diferencia de su compañero en mitad de cancha, él fue más moderado: "Cali estaba de local, nosotros queríamos hacer un buen partido y el primer tiempo estuvo muy cortado". El planteamiento de Reinaldo Rueda en Palmaseca, tildado por muchos de conservador, se desmoronó con el primer gol de Germán Mera. Al salir a buscar el partido, el cuadro de Héctor Cárdenas supo desconectar a las figuras de un equipo desesperado.

Parte desesperación y parte responsabilidad fueron las causas de la expulsión de Alexis Henríquez. El 'capo' de la zaga cometió un penal (que Jefferson Duque estrelló en el travesaño), perdió la marca en el gol de Mera y luego conectó un certero codazo en el rostro de un rival. Para Blanco, es una baja sensible pero "los once que salgan al terreno de juego deben pensar en el título". Otra de las causas de la derrota, según Blanco, fue tener la cabeza en otro lado: "Sabíamos que el Cali era fuerte en su casa y no fuimos concentrados, el Cali aprovechó eso".

A Nacional le quedan 90 minutos donde debe buscar lo que DIM casi logró: poner contra las cuerdas al Cali ganándole por dos o más goles de diferencia. "Creo que hemos hecho un buen trabajo durante todo el torneo", dice Blanco, como argumento para mostrar que su equipo puede dar más. La vuelta se jugará en el Atanasio Girardot a partir de las 7:00 y "vamos a salir desde el primer minuto a buscar el resultado". Con la gente de su lado y algunos jugadores del cuadro 'azucarero' suspendidos como Orejuela y Benedetti, Blanco sigue creyendo: "Va a ser un partido diferente".