Macnelly Torres: "El equipo tiene la suficiente experiencia para remontar series"

Fotografía: VAVEL Colombia

Atlético Nacional realizó ayer su última práctica antes de la gran final de la Liga Águila ante el Deportivo Cali. Luego del entrenamiento, que contó con la presencia de los aficionados verdolagas en la tribuna sur del Atanasio Girardot, Reinaldo Rueda y Macnelly Torres hablaron en conferencia de prensa.

Para Macnelly, lo hecho por la hinchada durante el entreno motiva a buscar la remontada en la serie, que está 2-0 a favor del cuadro del Valle: "Lo de hoy (ayer) es importante por la motivación del grupo, sabemos que la hinchada de Nacional siempre acompaña, siempre está ahí. Esto fue un adelanto de lo que será el Atanasio, sabemos lo que es jugar acá, con nuestra gente a favor, ojalá eso sea un plus extra para nosotros dar vuelta a esta serie que por el momento vamos perdiendo".

La hinchada llenó la tribuna sur del Atanasio durante la práctica. Fotografía: Nacional Oficial

"Para el rival la hinchada no juega, pero para el local sí es algo que empuja y que te ayuda a intentar ganar los partidos. La planificación del partido para nosotros no debe variar dependiendo de la hinchada, pues obviamente ellos van a empujar y tratarán que el equipo sienta ese apoyo para sacar ese partido adelante. Pero, el plan que tenemos hay que llevarlo a cabo independiente de lo que pase externo al juego", complementó el volante, respecto a que el equipo no puede convertir ese aliento en presión.

Torres es consciente de que Atlético Nacional ya ha estado abajo en otras llaves, por lo cual el bagaje del plantel será fundamental para buscar la estrella 16: " Son muchos partidos en los que hemos tenido que remontar series y el equipo ha tenido la suficiente experiencia y control para llevar a cabo lo que pensamos".

"Estamos ante un gran equipo, que está pasando por un gran momento, que tiene jugadores muy importantes de la mitad del campo hacia adelante; jugadores con cambio de ritmo, que se asocian bastante bien, sus dos número '9' que son muy buenos. Así que sabemos que va a ser un partido muy difícil por las características de ellos y el 2-0 que sacaron en Cali", sostuvo el ex Junior.

"Va a haber una lucha mental y futbolística por parte de los dos equipos y el que tenga mejor control va a ser el campeón". Cuando se le preguntó por el tema del arbitraje para la final que estará a cargo de Andrés Rojas, el barranquillero aprovechó para expresar un sentir general del equipo, debido a las "extrañas" decisiones que toman en los juegos:

"Para nosotros realmente es independiente el árbitro que coloquen, tengo que decir que sí fue muy extraño que el mismo árbitro que pitó en Bogotá va y pita a Cali, porque podía pitar acá en Medellín sin ningún problema".

"No sé con qué criterio toman las decisiones los que manejan el tema de los árbitros, pero sí sentimos muchas veces en el terreno de juego que los árbitros no tiene el mimo tacto con Nacional como con los otros rivales. No sé por qué será, lo sentimos así dentro del grupo, siempre tenemos la mentalidad de no quejarnos e ir a competir, intentar ganar y si no se logra le damos el mérito al que tenemos al frente, porque siempre hay que reconocer las virtudes del equipo contrario", agregó.

Al final de la rueda de prensa, el '10' del Verde le dejó un mensaje a todas las hinchadas del país, motivando a que lo que pasó entre las barras del América y el Deportivo Cali no vuelva a darse: "Lo lindo del fútbol es que siempre estén los estadios llenos, que la gente acompañe. El llamado es que los últimos sucesos no vuelvan a ocurrir por el bien del fútbol colombiano".

La final arrancará a las 7 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Cali quiere defender la ventaja de dos goles, mientras que Nacional aspira a darle vuelta y lograr su estrella 16.