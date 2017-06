Macnelly Torres: "Nos vamos contentos con el deber cumplido"

Google Plus

'Mac' fue el conductor en un nuevo título para los 'verdolagas'. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Macnelly Torres completó su décimo título con la camiseta de Atlético Nacional. El volante barranquillero fue capitán en el duelo de vuelta por la Gran Final de la Liga Águila 2017-I ante Deportivo Cali. Desde el primer minuto, 'Mac' cumplió con liderazgo, solvencia y hasta abrió el marcador para el 5-1 que le entregó la estrella 16 al 'verde de la montaña'.

Al final del partido, Torres habló sobre este encuentro, este nuevo título e hizo un balance de este buen semestre que redondeó con dos copas: la Liga y la Recopa Sudamericana, donde curiosamente también fue capitán.

"Merecido por lo que se hizo en el semestre, estamos contentos, sabíamos que no era fácil. Este título es muy importante para nosotros como se vivió esta serie, el rival que teníamos. Nos vamos contentos con el deber cumplido", expresó el '10'.

"Desde el primer minuto fuimos a buscarlos, hicimos un partido perfecto".

Para Macnelly "a veces el fútbol tiene lógica, otras veces no. En esta ocasión se dio por el fútbol que hicimos a lo largo del semestre. No veníamos siendo contundentes en el juego, pero este club es tan grande que cuando te paras en la cancha con el estadio lleno, te transforma", indicó.

El volante 'verde' exaltó las bondades del Atanasio Girardot como 'fortín' para el equipo más laureado de Colombia. "Es una cancha que conocemos a la perfección, sabemos lo que empuja nuestra hinchada. Algunos decían que no incidía pero en las finales que hemos definido acá se siente mucho el apoyo de la gente. Una vez más lo sentimos, generamos muchas opciones de gol y logramos un título merecido".

Torres se 'graduó' en finales con Nacional. De diez finales disputadas, las logró todas siendo protagonista. "En las finales tienes 90 minutos para ser campeón, debíamos dejarlo todo. No hay tiempo de esperar otro partido, desde el primer minuto fuimos a buscarlos, hicimos un juego perfecto. Lástima el gol que nos convierten, pero debo reconocer que el Cali es un equipo muy fuerte en la pelota quieta".

"Estuvimos finos, estuvimos metidos en conjunto, atrás estuvimos rápidos, combativos y eso nos hizo lograr este nuevo título".

Sobre la presunta salida de Reinaldo Rueda como técnico de Atlético Nacional, el volante comentó que "es un tema que lo tiene que definir él. Si se va, le tenemos que agradecer todo lo que nos dio, por su trato, por la persona, porque siempre nos entendió. Debemos entender que este es un camerino grande de gente de muchos títulos, mucha experiencia. Todos los que estamos aquí queremos el beneficio del Club".

Finalmente, Torres habló sobre su futuro, las ofertas de otros clubes y si decide continuar o no en el equipo 'verdolaga' donde ya es ídolo. "No se la verdad, hay muchos temas para analizar, para mirar en la siguiente semana. Tomaré la mejor decisión para el Club y para mí. Lo de Chile está descartado, hubo interés pero no prosperó. Lo de la MLS desconozco el tema", concluyó el '10'.