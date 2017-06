Daniel Bocanegra: "Tenemos un grupo muy bueno, una familia que hemos construido"

Daniel Bocanegra cumple su cuarto año con Atlético Nacional. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Llegaron la hora de los balances en Atlético Nacional. Si bien, Daniel Bocanegra no tuvo el nivel estelar de otras temporadas, el tolimense pudo mantenerse en la titular del equipo 'verdolaga'. Con su décimo título conquistado, Bocanegra habló con los medios de comunicación.

"Este semestre fue muy difícil para mi, tuve que arrastrar con una lesión importante en el hombro, para poder jugar la final me infiltré el tobillo porque no me la quería perder", expresó Daniel quien hasta último momento era un enigma si jugaba la final.

Sobre Reinaldo Rueda, Bocanegra no escatimó en elogiarlo. "Es un gran profesor, nos dio una gran motivación para lograr este título. Después del partido en Cali nos animó, sus palabras nos ayudaron a superar este bache, nos dijo que este grupo está para grandes cosas y pues el tiempo pudo darle la razón".

10 títulos suma Daniel Bocanegra con Atlético Nacional.

Pese a las irregularidades en el último tramo del semestre y la eliminación de la Copa Libertadores, el lateral sostuvo que "ningún equipo en el Mundo se mantiene de la misma manera, siempre hay un bajón. Lo pudimos revertir en partidos como contra Jaguares, el mismo Millonarios de local y ahora en la final contra el Cali. Gracias a Dios nos superamos y consolidamos un gran semestre".

Centrándose en la Gran Final de la Liga Águila 2017-I. Bocanegra dijo que "Cali tuvo opciones, pudo marcarnos más goles en su casa. Menos mal tuvimos la solidez en nuestro juego para revertir la serie y conquistar una nueva estrella. Estos tres días que tuvimos para el juego de vuelta nos sirvió para descansar".

Otro de los temas que tocó el ex jugador de Huila, Medellín y Santa Fe fue su futuro. Varios medios portugueses lo sitúan en el fútbol luso. Sin embargo, "no tengo idea del tema, los directivos son los que tienen la información sobre eso. No le dicen a uno para no sacarlo del tema de la final, ahora en vacaciones hablaré con los directivos sobre mi futuro. Por ahora tengo contrato con Nacional", subrayó.

"Hay sueños de jugar afuera, pero también está la comodidad de la familia. Ellos lo aconsejan a uno, le ayudan a tomar la mejor decisión".

Además remarcó que "estoy muy contento en Nacional, si se presenta una oferta que les convenga a los directivos y a mí la estudiaré. Tenemos un grupo muy bueno, una familia que hemos construido en estos cuatro años que estoy en el equipo. Uno lo piensa mucho para irse al exterior, sabemos que no nos tratan muy bien".

Sobre la inminente partida de Reinaldo Rueda como técnico de Nacional. "No nos manifestó nada, si el decide irse se lo respetamos. Me quedan los mejores recuerdos, siempre tendrá nuestro respaldo", comentó.

Finalmente, confirmó su balance del equipo 'verdolaga', su experiencia como jugador y lo que viene en el futuro al actual campeón colombiano. "Atlético Nacional es la institución más grande de Colombia y uno no se cansa de ganar. Cuanta final uno pueda jugar mucho mejor, se trabaja cada día para seguir siendo campeones".