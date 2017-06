Resumen 2017-I Atlético Nacional: Daniel Bocanegra, corazón y actitud

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL Colombia

El portador del dorsal número 2 en Atlético Nacional, volvió a ser importante en la consecución de los títulos conseguidos durante el primer semestre de 2017. A pesar de no llegar a su mejor nivel, aquel que le significó ser el lateral del combinado patrio, el profesional se fue potenciando y logró salir de un bache en el que estuvo sumergido.

Durante la temporada Reinaldo Rueda tuvo serios dolores de cabeza con el costado derecho del equipo 'verde'. Si bien contaban con un marcador de punta de la talla y el bagaje como lo es Bocanegra, en gran parte del semestre faltó quien acompañara de buena manera al lateral y respaldara la banda diestra del cuadro paisa. Por tal razón, en ciertos partidos, Daniel se vio expuesto y superado por rivales en su posición.

El futbolista oriundo de Purificación, Tolima acumuló 2226 minutos jugados en la primera parte del año 2017. Dicha cifra fue resultado de 25 partidos divididos de la siguiente manera.

Minutos y partidos jugados Equipo Competencia Partidos Minutos Atlético Nacional Liga Águila 2017-l 16 1416 Atlético Nacional Copa Libertadores 6 540 Atlético Nacional Recopa Sudamericana 2 180 Selección Colombia Amistoso internacional 1 90

Además, en su función de ataque, el lateral se reportó con 45 remates, 9 de ellos con dirección al pórtico rival. En cuanto a amonestaciones el lateral vio 7 tarjetas amarillas, 3 en Libertadores, 3 en el rentado local y 1 en la Recopa Sudamericana. Como dato curioso, Daniel Bocanegra recibió el mismo número de faltas que cometió, 35.

Finalmente cabe destacar el compromiso de Daniel Bocanegra para con la institución. En el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Águila ante Millonarios, el jugador salió lesionado, razón por la cual se perdió el juego de ida de la final en el Estadio Palmaseca.

Sin embargo, el lateral tolimense agilizó su recuperación para estar en el conjunto titular para el cotejo de vuelta en el Atanasio: "este semestre fue muy difícil para mi, tuve que arrastrar con una lesión importante en el hombro, para poder jugar la final me infiltré el tobillo porque no me la quería perder" dijo Bocanegra luego de conquistar su título número 10 con Atlético Nacional.