Dayro Moreno: "Lillo al jugador le exige mucho, nosotros tenemos que comprometernos y hacer las cosas muy bien"

Dayro Moreno comienza su segundo semestre con Nacional, vuelve a encontrarse con Juan Manuel Lillo tres años después. | Foto: VAVEL Colombia

Juan Manuel Lillo y Dayro Moreno son unos viejos conocidos que el destino del fútbol los vino a encontrar en Atlético Nacional. El español dirigió a Moreno en el 2014 con Millonarios, donde el tolimense conquistó su cuarto 'botín de oro'. Este jueves, durante la segunda sesión de entrenamientos de la 'era' Lillo, Dayro habló con los medios de comunicación presentes en la sede deportiva 'verdolaga', donde exaltó las cualidades del nuevo entrenador del conjunto antioqueño.

"Estoy muy contento de contar con un técnico muy estructurado, de talla internacional. Le gusta trabajar muy bien en la cancha, te exige mucho. Cuando llegó a Millonarios cambió el fútbol colombiano, cuando trabajé con él me sentí muy bien", comentó el goleador campeón de Colombia sobre su sensación de volver a estar al mando de Lillo.

Del plantel actual, solo Dayro y Elkin Blanco compartieron con el entrenador en otro equipo. Sin el chocoano, Moreno ha sido el "guía" de Juan Manuel en territorio antioqueño.

"Quiso averiguar como era el grupo, como era la ciudad, el manejo acá. Yo le expliqué que Medellín es una ciudad muy futbolera, que nuestro grupo es muy humilde, trabajador. Siempre quiere ganar, además la hinchada es muy buena, te apoya los 90 minutos. Lo que toca es trabajar fuerte y buscar ese objetivo que tenemos este semestre y es la estrella 17", sostuvo Moreno.

El ibérico se mostró sorprendido por lo que es el vigente campeón de América, en esa conversación con Dayro que han sostenido estos días, el tolimense expresó que para Lillo "Nacional es un equipo muy grande, tiene una gran estructura, le encantó la sede, se sentían en Europa. Está con más ganas va a trabajar, a nosotros nos queda como grupo hacer muy bien nuestro trabajo y conseguir los resultados".

"Cuando estuve con él en Millonarios no hubo mucha rotación. La nómina era muy reducida entonces no hubo la oportunidad".

Ya entrando en materia laboral, "es un técnico que se le puede hablar, durante el partido te hace tomar decisiones en el campo, deja que uno intervenga en la táctica. Muchas veces en Millonarios me llamaba a la raya para tener mi opinión", aclaró el delantero colombiano con experiencia en el fútbol rumano y mexicano.

En cuanto a los esquemas que manera el 'gurú del fútbol español', Moreno expresó que "dentro de la cancha es un técnico que cambia mucho el esquema, varía mucho durante los 90 minutos. Analiza muy bien al rival durante la semana. Al jugador le exige mucho, nosotros tenemos que comprometernos y hacer las cosas muy bien".

Recordando sus épocas 'embajadoras', Dayro "jugaba como media punta, centro delantero y a veces cuando se necesitaba me tiraba por los costados. Eso fue hace varios años, ahora acá en Nacional me he sentido más cómodo en todo el frente de ataque. Donde él me ponga tengo que rendir", concluyó

Finalmente, analizó las salidas y llegadas de compañeros en el 'verde paisa'. "Los que se van dejan una huella muy grande, quedar campeón en Nacional es algo muy difícil. Yo ya gané dos títulos y los valoro mucho. Los que lleguen ojalá aporten mucho, deben exigirse al máximo".