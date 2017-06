Diego Arias: "El hincha de Nacional se va a sentir identificado con la propuesta de Lillo"

El volante pereirano cumple su cuarto año en Atlético Nacional. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Tras un semestre que no tuvo un nivel significativo y donde terminó perdiendo el puesto con Elkin Blanco, para Diego Arias la oportunidad de seguir en Atlético Nacional bajo el mando de Juan Manuel Lillo será más que interesante. El volante pereirano le llamó la atención su método de trabajo en estas primeras prácticas con el equipo 'verdolaga'.

En diálogo con los medios de comunicación presentes en la sede deportiva de Guarne, Arias comentó que se siente con mucha expectativa sobre lo que viene para el equipo 'verdolaga'.

"La transición va muy bien, las sensaciones en el grupo y en lo personal son muy buenas. Lillo es un gran ser humano que nos puede dar muchas enseñanzas con la gran capacidad que tiene", comentó Arias sobre sus primeros trabajos bajo el mando del español.

"Por ahora sigo en el equipo, intentaré dar lo mejor para que la institución esté en lo más alto en los torneos que pueda disputar".

Este miércoles, Arias y Lillo se conocieron, hablaron lo que cada uno quiere y como puede ser parte de este proyecto deportivo. "Nos conocimos un poco, es importante conocer a la persona más allá del trabajo profesional. Fue importante tener esa cercanía para comenzar a trabajar", sostuvo.

En cuando al estilo de juego que quiere Lillo, Diego expresó que "el hincha de Nacional se va a sentir identificado con la propuesta de Juan Manuel y su cuerpo técnico. Va en la línea de lo que nosotros disfrutamos y donde podemos superar a nuestros rivales, es un cuerpo técnico indicado para lo que necesita el equipo".

Ante la salida de varios jugadores, "es nostálgico ver que algunos compañeros con los que compartí durante varios años se van del equipo. Entiendo los motivos por los cuales muchos se tuvieron que ir, es complicado mantener una nómina tan extensa, sobretodo con jugadores profesionales de tan alto nivel sin que tengan tanta posibilidad de actuar. Grandes equipos del Mundo tienen 25 jugadores y complementan con la reserva", comentó.

Uno de los temas que no se podía dejar es la posibilidad que Elkin Blanco salga del equipo, debido a que el chocoano no es del gusto futbolístico de Lillo. "No se si se va o no, Elkin (Blanco) es un gran compañero, resalto su calidad humana, como peleábamos la posición. Lo valoro y lo quiero mucho como persona y como jugador, si no está espero que le vaya muy bien y si se queda sería una ganancia para el equipo".

Sobre las nuevas maneras de trabajo de Juan Manuel Lillo y su cuerpo técnico, Arias indicó que "cada persona tiene su manera de vivir y transmitir la vida y el fútbol. Juan Manuel tiene la suya junto a su cuerpo técnico. Algo nos lo ha hecho saber en este corto tiempo que hemos compartido. Sabemos que tienen una gran capacidad y que quieren entregar todo por esta institución".

Finalmente aclaró que en estos entrenamientos inciales "los conceptos que nos transmitió son generales, personalmente he estado muy atento para interiorizar la mayor cantidad de información", concluyó.