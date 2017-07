Edwin Valencia: "No jugué mucho por lesión, fue por decisión técnica"

Edwin Valencia: "Valencia no jugó fue por decisión técnica"

El volante vallecaucano, Edwin Valencia, dialogó con los medios de comunicación acerca de los nuevos trabajos realizados bajo la dirección técnica del español, Juan Manuel Lillo. Además se refirió a los compromisos venideros para Atlético Nacional y su deseo de figurar con el plantel en la temporada 2017-ll.

Edwin Valencia, futbolista que llegó a Atlético Nacional procedente de tierras brasileras, no pudo conseguir el protagonismo deseado con el equipo en la primera parte del año, sin embargo negó que todo su semestre haya sido afectado por lesiones: "estuve cuatro semanas y media inhabilitado, los otros cinco meses no actuaba era por decisión técnica. No era por lesión ni mucho menos, tanto que en varias ocasiones me llevaron a los partidos y fui enviado a las tribunas, eso es algo nuevo para mí".

Aunque el profesional se mostró optimista de cara al siguiente semestre: "las oportunidades van a ir apareciendo, con la salida de algunos compañeros y el estilo del juego del nuevo técnico, eso de pronto nos puede ayudar a Diego (Arias) y a mí. Claro está que debemos aprovechas las oportunidades cuando se presenten"

Sobre el estratega

Respecto al nuevo ciclo al mando de Juan Manuel Lillo, quien se estrenará como D.T 'verdolaga' ante Santa Fe, Edwin Valencia manifestó sus percepciones acerca de la idea propuesta por el estratega europeo: "Como todos los que llegan aquí quiere ganar, conoce la historia del club y sabe que están acostumbrados a ganar y a darle títulos a la hinchada".

Además, Valencia explicó sobre las exigencias que tiene Lillo para con los volantes de primera línea: "pide mucha concentración y excelente salida de juego. Estamos aprendiendo cuando realizar juego intenso y cuando manejar más el balón. Según lo que él (Lillo) nos está enseñando nunca vamos a estar solo, siempre habla del triángulo en todas las zonas, entonces siempre tendremos 2 o 3 opciones para poder jugar".

Por otra parte, habló un poco sobre la intimidad del equipo y develó cómo es el ambiente con el nuevo estratega: "es un técnico que a todos los jugadores los está tratando por igual, eso es muy importante para un grupo. Siempre está tratando de corregir individualmente lo que a cada jugador le puede faltar y yo pienso quien gana con eso es Atlético Nacional".

Sobre los rivales

Atlético Nacional inicia la defensa de la Liga Águila visitando al cuadro 'cardenal', Edwin Valencia es consciente de que enfrentaran a uno de los candidatos al título: "ante Santa Fe todos los equipos se van a jugar una final. Debemos estar concentrados y tratar de aprender lo más rápido posible lo que el profesor quiere enseñarnos".

De igual forma, Valencia destacó que: "Santa fe siempre forma excelentes grupos, es difícil jugar con ellos en calidad de local. Nosotros debemos pensar en desarrollar bien lo que el 'profe' está planteando".

Sobre el final, Valencia analizó someramente a su próximo rival por los octavos de final de la Copa Águila, Atlético Huila: "es un rival difícil, todos los juegos a nivel local son complicados y mucho más cuando enfrentan a Nacional, siempre se juegan una final. Como equipo grande que somos debemos pensar en desarrollar el trabajo practicado".