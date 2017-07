Carlos Cuesta: “Desde que llegó el ‘profe’ Lillo, me manifestó que tengo mucho por aprender”

Google Plus

Carlos Cuesta quiere seguir en la titular de Atlético Nacional. | Foto: VAVEL Colombia

Con 32 partidos, 31 del semestre anterior y uno este semestre. Son suficientes para resaltar el gran trabajo que ha hecho el juvenil Carlos Cuesta en Atlético Nacional, desde que llegó al onceno profesional, ha sido prenda de garantía para el anterior cuerpo técnico y el actual comandado por el español Juan Manuel Lillo.

“Estoy agradecido con el profesor Reinaldo Rueda por todo lo que me enseñó y la oportunidad tan grande que me dio. Ahora debo estar pendiente de lo que quiere el director técnico Juan Manuel Lillo, quien desde que llegó, me manifestó que soy un niño y que tengo muchas cosas por aprender, que aproveche la oportunidad, y eso es lo que pienso hacer”, expuso el defensor central.

Haciendo referencia al rival que van a enfrentar en los octavos de final de la Copa Águila 2017, Atlético Huila. Cuesta expresó que es un rival complicado, porque tiene jugadores de gran nivel futbolístico, no sólo en lo individual, sino también en lo colectivo.

“Es un rival que tiene buenos jugadores. Al igual que muchos equipos cuando vienen a jugar de visitante contra nosotros, llegan con la idea de esperar nuestra propuesta futbolística en el terreno de juego de ellos. Huila tiene jugadores rápidos en la parte de arriba, complicados por las bandas y por el centro son de esos que te aguantan el balón y que si le queda una la puede marcar”, sostuvo el otrora capitán de la Selección Antioquia.

Refiriéndose a la competencia que tiene en las jornadas de entrenamientos con sus compañeros Felipe Aguilar, Ezequiel Palomeque y Alexis Henríquez, Carlos dijo que todo se queda en los entrenamientos, porque sin importar quien gane la titularidad, entre ellos se desean lo mejor.

“La competencia es buena, porque manejamos armonía en el grupo, sin importar quien juegue, nos deseamos lo mejor entre nosotros. La competencia que tenemos a diario hace que los entrenamientos sean en un mejor nivel y que eso favorezca en los partidos al equipo”, expresó.

Finalmente, el jugador de 18 años de edad manifestó que los partidos ante Atlético Huila y Atlético Bucaramanga pueden llegar a ser similares, pues ambos equipos seguramente los esperarán en la parte de atrás, teniendo en cuenta que también tienen jugadores rápidos en la parte de arriba y la única diferencia sería la marca que puedan ofrecer.