Gustavo Torres: "Nos da una ventaja muy buena para el partido de vuelta"

Foto: Juan Camilo Álvarez - VAVEL.com

El primer partido en casa del nuevo cuerpo técnico terminó con final feliz. Nacional fue ampliamente superior al Atlético Huila, aunque no fue tan efectivo. Para la revancha, que será en dos semanas, Nacional deberá encontrar solidez para sostener el 2-0 o ampliar la ventaja. Uno de los jugadores que tomó parte en el encuentro, Gustavo Torres, habló tras el pitazo final con los medios.

En sus palabras, la victoria en la ida es "muy importante, nos da una ventaja muy buena para el partido de vuelta". Él fue titular jugando por la banda, tratando de arrastrar marcas para dejar a los delanteros en situación de gol. Sin embargo, a diferencia del partido ante Santa Fe donde también jugó desde el minuto 0, fue poco lo que destacó. Tal vez tiene que ver con el rol que Juan Manuel Lillo le encomendó: "Sí, es un trabajo por todo el frente de ataque, más que todo por derecha". Cuando se le interrogó si se sentía bien en esa función, no dudó: "Me siento muy cómodo, ahí he hecho todo mi proceso pero también de 9 me siento demasiado cómodo".

Respecto a la titularidad en los dos primeros partidos de la era Lillo, Torres afirmó: "Me he sentido muy bien, son partidos que dan confianza. Primero que todo, el respaldo y la confianza del cuerpo técnico, esperamos poco a poco ir demostrando nuestra condición con goles y pasegoles". Ante Huila, fue sustituido en el entretiempo por Luis Carlos Ruiz. Sería el samario quien abriera los espacios que le permitieron a Nacional abrir el marcador. Aún así, Torres se siente confiado con la idea de Lillo: "La idea que tenemos es que sea un trabajo más colectivo, que sea un equipo de muchos pases y el que esté mejor ubicado definir".

El desafío próximo es Bucaramanga. De nuevo en casa, Nacional recibe al cuadro de 'Pecoso' Castro con la intención de sumar sus primeros tres puntos en Liga. Respecto al equipo 'leopardo', Torres opinó que "es un equipo que corre y mete, todos sabemos el cuerpo técnico que tiene, es de mucho respeto. Les va a pedir que vengan a hacer un trabajo intenso, nosotros tenemos que estar concentrados y tener paciencia para cuando se dé la oportunidad de marcar hacerlo". Tras la debacle continental del primer semestre, Nacional tiene dos desafíos: defender los títulos de Liga y Copa. El primero no arrancó de la mejor manera, el segundo tiene mejor cara.

Para finalizar, Torres habló sobre la experiencia que ha vivido hasta ahora en Nacional: "No había tenido la oportunidad de estar en un equipo grande y ahora estoy en el más grande". Así mismo, ha sentido el rigor que impone la hinchada 'verdolaga', en parte atizada por la inconformidad manifestada por las decisiones recientes en el equipo: "Aquí no hay espera, aquí desde el primer partido te exigen. Para eso hay que estar metido, con mucha disciplina".