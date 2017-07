Juan Manuel Lillo: "Un refuerzo es un jugador que pueda aportar más en lo que tenemos en el grupo"

Google Plus

Juan Manuel Lillo buscará su primera victoria como local en la Liga Águila 2017-II. | Foto: VAVEL Colombia

Cada rueda de prensa con el técnico Juan Manuel Lillo es muy particular, en cada charla con el español deja enseñanzas en la visión de juego, más allá del cómo y el qué.

Ayer en la Sede deportiva de Guarne, el presidente Andrés Botero hizo el anuncio de la tercera contratación de Atlético Nacional para este semestre, hablamos del volante vasco Gorka Elustondo, jugador que conoce el técnico y que viene del Athletic Bilbao, es el primer jugador europeo en jugar con el 'verde paisa' en 70 años de historia.

"Para empezar, estoy contento que se hayan dado las condiciones de poderlo traer. A él (Gorka) lo tuve en la Real Sociedad, se de sus condiciones, sus capacidades. Además tiene el deseo de venir y que lo vuelva a dirigir", explicó Lillo ante los medios de comunicación presentes.

"Con el Athletic Bilbao tuvo algunas buenas actuaciones. Actualmente tenía varias propuestas y de momento las ganas mutuas permitieron que haya ese acercamiento. Para mi es algo muy bueno, debemos esperar si se consolida. El nos puede ayudar muchísimo para aplicar nuestro estilo de juego. Gorka tiene la capacidad de adaptarse en varios lugares del campo, por lo general juega más por dentro que por fuera", comentó.

Lillo describió algunas cualidades que tiene el jugador europeo que se pondrá la camiseta 'verdolaga' la próxima semana, una vez selle su contrato por dos años. "Gorka es un jugador dúctil, amable con la pelota, que tiene buen desplazamiento, juega con la cabeza levantada, tiene cosas que no he visto en este medio y que nos puede aportar".

"Vamos a sumar un jugador que puede ocupar más de un espacio del campo. El tiene talento y nos puede ayudar".

A pesar de los elogios, Lillo dejó claro que "de momento, cada que venga alguien deberá entender como está el equipo, no me voy a poner a traer jugadores para que cumplan apenas una sola función. Quiero tener jugadores que sepan jugar en varias partes del campo. Donde lo pongas, el nos pueda rendir. No sabemos a donde puedan crecer con el equipo, también hay casos como lesiones o situaciones que se le puede echar mano a jugadores como Andrés Perea que ha cumplido cuando lo hemos puesto".

Sobre el rendimiento ascendente del equipo esta semana con la victoria por 2-0 sobre Huila luego de haber caído por la mínima contra Santa Fe, el ibérico advirtió que "no se donde va a crecer el equipo, si va a ser largo o corto. Pasará lo que tenga que pasar y hasta donde podamos llegar. Suele costar entenderse en un nuevo sistema".

Volviendo al tema de los nuevos jugadores, Lillo fue claro en su percepción. "El que venga tiene que ganarse el puesto, el club me ha pedido que les recomiende un jugador y les di ese nombre (Gorka Elustondo), creo que nos puede ayudar. Que venga de primera división de España es algo muy interesante".

"Un refuerzo es un jugador que pueda aportar más en lo que tenemos en el grupo. En este caso (Gorka) es alguien que puede cumplir este requisito. El objetivo debe ser que haya mucha movilidad, intensidad y que nos ayude a someter al rival en su campo durante gran parte del partido", añadió.

Análisis de Bucaramanga, rival del domingo en la Liga Águila 2017-II

"Bucaramanga es un equipo complejo que tiene la estructura muy buena en juego interno, tiene jugadores que manejan el ritmo y con oficio en el tramo final, con pelotas profundas nos pueden complicar. Debemos tener paciencia, saber como atacarlos y disputar el encuentro con eficacia", resaltó.

El técnico describió la intensidad generada en los primeros juegos del semestre. "Los dos partidos comenzaron con remates en los primeros minutos. Ante Huila fuimos más profundos, pero nos faltó ser más contundentes. Debemos atinar más en el tramo final del campo".

"La pretensión es ganar siempre, de local o de visitante. Mantenernos en el área rival. Buscar los resultados que nos permita sumar más puntos. De visitante o local valen los mismos tres, no será fácil imponer nuestro estilo, para eso vamos a tener paciencia", comentó.

Sobre Macnelly Torres y su lesión que lo alejará varias semanas en recuperación, Lillo comentó que "(Macnelly) es un gran jugador, pero no nos podemos quedar ahí, ahora no lo tenemos. Hay una visión de juego muy fracturada. Si sale un jugador tiene que entrar otro que tenga condiciones similares".

Además, "a veces las sinergias emergen en otra dirección, contra Huila Aldo Leao y Juan Pablo Nieto se mostraron y se hicieron valer. Con Macnelly hemos tenido un partido con el y otro sin el, tenemos que tener más partidos para tomar una conclusión. Indudablemente, es un jugador de altísimo nivel", remarcó.

Llegadas y salidas de jugadores

"Buscaremos traer dos o más jugadores, es muy factible. Por más que piense en los jugadores jóvenes, entendemos que si hay jugadores que cumplan varias funciones y aportarán al proceso, será muy importante hacer el esfuerzo para traerlos", precisó.

Además se mostró inquieto por el suspenso en el que está la salida al fútbol internacional de dos jugadores claves como Mateus Uribe y Andrés Ibargüen. Lillo espera que esto se "solucione rápido".

Finalmente, hablando sobre la adaptación que pueda tener un jugador como Elustondo quien no juega desde abril de este año y arrastra varias lesiones en la última temporada. "Al final el fútbol es el mismo, no hay tanta diferencia, es un balón y dos arcos. Si hay mucho jugador sudamericano que se adapta a Europa, ¿porqué no los europeos se pueden adaptar a este fútbol?".