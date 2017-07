Felipe Aguilar: "El equipo va mejorando"

Google Plus

Fotografía: VAVEL Colombia

Pese a iniciar la Liga con una derrota, haber ganado entre semana por la Copa Águila mejoró el estado anímico de un Atlético Nacional que ahora se prepara para recibir en el Atanasio Girardot al Atlético Bucaramanga por la segunda fecha del rentado local.

Para Felipe Aguilar, defensor del cuadro antioqueño, ante Huila se dio una victoria "necesaria" para el equipo: "Desde la parte anímica, desde el resultado y por lo que se avecina en la llave en Neiva, una victoria es fortalecedora para este equipo que lo necesita".

Aunque no tuvo minutos contra el cuadro Opita, el defensor se mostró feliz por haber vuelto a una convocatoria en el equipo, después de que fuera operado en abril tras sufrir una ruptura del retináculo del tobillo:

"Estaba feliz de hacer parte de la nómina de convocados nuevamente, es importante para mí y me voy acercando poco a poco. Sé que el proceso también requiere una parte de reacondicionamiento, de confianza y esperar el momento. Yo me preparo para estar jugando y estar a la perfección cuando me toque".

Aguilar es consciente de que necesita ganarse de nuevo el puesto en la zaga, pero también que la cantidad de partidos beneficia su retorno a las canchas, pues el DT necesitará del plantel completo: "Se vienen partidos seguidos, el profesor ha mencionado que quiere tener una idea de todos y espero tener alguna oportunidad en alguno de esos partidos".

"Bucaramanga es un equipo muy aplicado tácticamente, los equipos del 'Pecoso' se caracterizan por eso y han hecho grandes partidos con él. En el Atanasio también quieren hacer una buena presentación y nosotros vamos a plantear nuestra idea de juego", complementó el joven jugador, quien además dio algunas claves para salir por la victoria:

"Es importante la tenencia de la pelota, la profundidad que se mostró contra el Huila y la solidez defensiva. Eso muestra que el equipo va mejorando".

Aunque sigue el partido contra Bucaramanga, el plantel también piensa en lo que viene, que será visitar a Rionegro Águilas el jueves: "Rionegro ha formado una nómina interesante. Conozco al profe Óscar (Pérez), sé cómo trabaja y sé que para muy bien sus equipos, además de que las condiciones de la cancha la hacen complicada".

El partido de mañana contra Atlético Bucaramanga arrancará a las 7:45 p.m.