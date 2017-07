Juan Manuel Lillo: "Espero seguir teniendo tiempo para la comprensión"

Juan Manuel Lillo buscará su tercera victoria consecutiva con Nacional. | Foto: VAVEL Colombia

Con la misión de vencer como visitante a Rionegro Águilas por la tercera fecha de la Liga Águila 2017-II. Atlético Nacional terminó ayer su preparación en la sede deportiva de Guarne, al final de la práctica el técnico 'verdolaga' Juan Manuel Lillo analizó lo que viene esta noche en el 'nido del oriente antioqueño'.

"Rionegro es un equipo que su punto de partida es la pelota, tienen una estructura muy organizada basada en la gestión del balón, con dos o tres jugadores que pueden acelerar el equipo en su tramo final y generarnos problemas. El campo de juego no es un tapiz, también a ellos les contrae problemas en el juego, las luces no ayudan mucho a un buen partido. Más allá de todo es un gran equipo que infortunadamente no le acompañan los resultados", comentó Lillo.

Sobre el regreso de Alexis Henríquez y Edwin Velasco al equipo tras pagar dos fechas de sanción y el panorama de lesionados, el español explicó que "es muy bueno saber con quienes vamos a contar para afrontar el campeonato. Estamos en carrera para incorporar gente. Volvemos a contar con Alexis (Henríquez) y Edwin (Velasco) quienes pagaron su sanción, estamos esperando que en pocos días se reintegre Macnelly Torres y Jhon Edison (Mosquera), me gustaría tener a Christian (Mafla) pero voy a esperar que esté mejor, los más graves son Diego (Arias) y Arley (Rodríguez)".

Ante la salida de Mateus Uribe y Andrés Ibargüen al fútbol internacional, el timonel sostuvo que "se han dado salidas obligatorias, la nómina se ha reducido pero el equipo ha mantenido un buen nivel competitivo, sumado a que hemos incorporado juveniles que esa fue otra consigna por la que me trajeron, las cosas van bien. Donde a veces hay un problema, existe una oportunidad".

Con la posible llegada de Andrés Rentería y Raúl Loaiza, Lillo expresó que "tenemos varios negocios adelantados, en cuanto menos se sepa mucho mejor. Ya tendrán buenas noticias. Con alguno de esos no hay interés, con los otros si (sobre Andrés Rentería y Raúl Loaiza). Ojalá no se nos vayan más jugadores, el valor fundamental está en la base del equipo. No convirtamos los jugadores más importantes en los que no están".

Con la posibilidad de formar con línea de tres o de cuatro en el fondo para el encuentro de esta noche, el ibérico sostuvo que "no tenemos porqué, cada rival demanda unas funciones espaciales indicadas. Es una opción, no tuvo que ver ni con incorporar gente, ni con emplear jugadores. Tenemos que definir esa formación para tener el partido en el campo contrario. El estilo no va a cambiar".

Ante la posibilidad de reemplazar en el esquema un jugador como Macnelly Torres, el timonel 'verde' aclaró que "más allá de nombres yo quiero hablar de espacios, queremos jugadores que se sepa relacionar a esas alturas. Pero si la estructura del equipo crece, la comprensión de juego se adquiere hay jugadores como Juan Pablo (Nieto) que a espaldas del rival hizo mucho daño, Aldo (Leao Ramírez), también lo puede hacer. A Macnelly uno le dice que debe jugar por fuera y lo hará, es un gran jugador".

Finalmente, Lillo explicó sobre el proceso de adaptación al nuevo estilo en Nacional. "Espero seguir teniendo tiempo para la comprensión, sin dejar de lado que en Nacional siempre se debe ganar. Estamos haciendo las cosas bien, construyendo mientras competimos, no es el mejor escenario pero es el que hay. Con el pasar de los partidos veremos un mayor crecimiento", concluyó.