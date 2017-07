Ronaldo Lucena: "No niego que me encantaría jugar en Nacional"

Lucena será llamado por Rafael Dudamel a que integre la Selección Venezolana de mayores. | Foto: Zamora FC

Comenzó una semana clave para definir los 25 jugadores con los que contará el técnico Juan Manuel Lillo para afrontar tanto la Copa Águila como la Liga Águila 2017-II. Atlético Nacional presentará este martes a cinco refuerzos y develará el nombre de un sexto de 'primer nivel' que vaya completando la nómina 'verdolaga'.

Desde el domingo, varios nombres han desfilado en algunos medios de comunicación, el más firme es el de Ronaldo Lucena. Finalista con la Selección sub 20 en el pasado Mundial de Corea del Sur, este venezolano de 20 años y quien actualmente juega en el Zamora de su país, no oculta las ganas de jugar en Colombia para Atlético Nacional.

"Desde que terminó el Mundial escuché varios rumores, todavía no hay nada concreto con mi representante. Esperemos que pasen los días haber que pasa", declaró Lucena a los micrófonos del programa El Alargue de Caracol Radio.

Sobre su anhelo de vestirse de 'verde', el volante aclaró que "por ahora no me han dicho nada todavía, aunque no niego que me encantaría jugar en Nacional".

Ante el repentino interés que llenó columnas y redes sociales, Ronaldo explicó que vio su Twitter, donde en algunas páginas lo asociaban allí. Aunque no sabe de las negociaciones, para Lucena jugar en el vecino país sería muy importante.

"Hace algún tiempo hicimos la pretemporada allí, me encantó la sede, las canchas. En aquel momento estaba Alejandro Guerra, compartí varios momentos, partidos. Espero si hay algo que se pueda darse, voy a hablar con mi representante para ver que opciones hay", sostuvo al contestar sobre que era lo que más le impactaba del equipo que lo pretende.

"Ahora estoy en Zamora, tengo un año más de contrato. Todavía no me han dicho para renovar. Veo muy cerca mi salida".

Ante su descripción, el jugador se catalogó como "un jugador con mucho sacrificio, tener la pelota y no perderla, me gusta dársela bien a mis compañeros".

Además adelantó que "tengo una cláusula de salida, tocaría hablar con el club que oferta hay".

En el hipotético caso de llegar al 'verde paisa', Lucena no duda en llamar a su paisano Alejandro Guerra. "Todavía no he hablado con él, si me voy a Nacional le pediré algunos concejos".

Hablando sobre su experiencia con la 'vinotinto', Ronaldo describió que "disputé todos los partidos del Mundial, ahora tengo el llamado de la Selección mayor".

Finalmente, Lucena admitió una charla informal con su técnico Rafael Dudamel quien le hace unas grandes sugerencias entorno al fútbol colombiano. "Cuando terminó el Mundial me habló del fútbol colombiano, es muy ordenado, muy táctico y sería ideal para mí", concluyó.

Otro 'chamo' en la baraja

El jugador Héber García quien actualmente milita en el Sud América de Uruguay estaría negociando su pase con Atlético Nacional según medios uruguayos.

García quien también integró la Selección sub 20, tiene 20 años, es zurdo y con el equipo uruguayo jugó cinco partidos donde marcó un gol.

García quien es otro de los candidatos actualmente no tiene equipo y está revisando varias ofertas.