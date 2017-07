Aldo Leao Ramírez: "La continuidad es muy importante para mantener el ritmo"

Google Plus

Foto: Juan C. Alvarez - VAVEL Colombia

Uno de los hombres de confianza de Juan Manuel Lillo es el volante Aldo Leao Ramírez. El samario quien arrancó como enganche y ahora es un polifuncional del medio campo habló esta tarde con los medios de comunicación presente en la sede deportiva de Guarne donde Atlético Nacional ultima detalles para el encuentro del domingo ante Junior de Barranquilla por la quinta fecha de la Liga Águila 2017-II.

"Estoy contento por haber elevado mi nivel, como jugador es importante aportarle al equipo. El partido que vamos a tener será muy difícil, hay mucho morbo de por medio, los refuerzos que trajo el Junior. Lo importante para nosotros es continuar aplicando nuestro estilo de juego, respetar al rival, buscar esos tres puntos porque Nacional a donde sale a jugar es a ganar", expresó Ramírez.

Forma física

"En el momento que jugué con el profesor Reinaldo (Rueda) sentí que hice las cosas bien, marqué goles, tuve minutos. Cuando me utilizó di lo mejor de mí. Lillo y Rueda son técnicos con mentalidades diferentes. Como jugador uno se adapta a todo. Lo que importa son las condiciones que uno pueda demostrar, con la nómina más reducida, vienen más oportunidades de jugar".

Adaptación al método Lillo

"En México tuve técnicos con ideas similares a las de Lillo, por eso no me costó mucho adaptarme, entendiendo eso el grupo se beneficia. De menos a más, el equipo está rindiendo, todos conocen lo que puedo demostrar, por algo estuve nueve años en el fútbol internacional que no es fácil. Lo que queda es disfrutarlo como lo hago y a lo que vine a Nacional".

Continuidad

"En lo físico siempre me he sentido muy bien, gracias a Dios por la experiencia que tengo y la madurez de muchas cosas inciden para afrontar la temporada. La continuidad es muy importante para mantener el ritmo".

Análisis del rival

"Debemos respetar al rival, Junior está haciendo un gran trabajo, tiene grandes jugadores de nivel internacional como (Yimmi) Chará o Teo (Gutiérrez). Me ilusiona enfrentarlos por el ambiente, son partidos que me gusta jugar. Nosotros nos estamos preparando con lo mejor, queremos ir a Barranquilla a sumar otros tres puntos, Nacional siempre sale a todas las canchas a ganar", concluyó.

Nacional viajará mañana en la tarde rumbo a la 'arenosa' para afrontar este gran duelo por la cima del campeonato el domingo desde las 4:00 p.m. con transmisión de WIN Sports y el minuto a minuto de VAVEL.COM